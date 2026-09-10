"Це якесь свавілля": Хемілтон поставив "Феррарі" жорстку вимогу після інциденту на Гран-прі Італії

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports .

Що сталося у Монці

Приводом для розбору польотів стало зіткнення з напарником по команді Шарлем Леклером на першому колі Гран-прі Італії, через яке британський гонщик опинився на гравії та втратив шанс на подіум.

Драма розгорілася вже у першій шикані стартового кола. Хемілтон рішуче пішов у атаку по внутрішньому радіусу, однак Леклер жорстко перекрив траєкторію у другому повороті, витіснивши болід британця за межі траси.

Унаслідок цього контактного епізоду Льюїс провалився з 4-ї на 10-ту позицію та провів решту гонки в спробах пробитися нагору, фінішувавши лише шостим. Монегаск у свою чергу втримав позицію, але вже на другому колі не впорався з керуванням і вилетів у відбійник.

Обурення Хемілтона

Після фінішу Хемілтон не приховував свого обурення та порівняв обстановку в італійській стайні зі своїм попереднім досвідом у "Мерседес".

"Нам потрібні чіткі правила боротьби, так продовжуватися не може. Коли я виступав за "Мерседес", у нас були суворі письмові регламенти. Так, траплялися інциденти з Ніко Росбергом, але загалом ця система працювала. У "Феррарі" ж жодних правил немає, і це питання необхідно негайно вирішити", - заявив Хемілтон.

Реакція Леклера та позиція боса "Феррарі"

Сам Леклер визнав, що вони з напарником "зайшли занадто далеко", однак закликав медіа не роздмухувати штучний конфлікт усередині колективу.

Водночас керівник Скудерії Фредерік Вассер заявив, що впроваджувати сувору командну ієрархію чи обирати "першого номера" наразі зарано. За підсумками гонки в Монці Хемілтон посідає третю сходинку в загальному заліку (191 очко), а Леклер іде п'ятим (155 пунктів).