В одній спробі від медалі: Дорощук став четвертим в фіналі абсолютного ЧС

Олег Дорощук посів четверте місце на Абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики. У фіналі змагань в секторі стрибків у висоту українець подолав позначку 2.26 метра. Перемогу здобув італієць Джанмарко Тамбері, який встановив найкращий результат сезону у світі – 2.35 м.

Дорощук без помилок подолав перші дві висоти

Дорощук розпочав змагання з висоти 2.17 метра та взяв її з першої спроби. Українець став одним із чотирьох спортсменів, яким вдалося зробити це без помилки. Разом із ним висоту подолали мексиканець Ерік Портільйо, поляк Матеуш Колоджейські та американець Джувон Гаррісон.

На позначці 2.22 метра Дорощук також не припустився помилки та одразу підкорив висоту. Такий самий результат показали ще п'ятеро стрибунів, серед яких італієць Джанмарко Тамбері, який розпочав свій виступ саме з цієї висоти.

Показник 2.22 метра став непідкорним для двох атлетів: це чех Ян Штефела та американець Тайус Вілсон.

Перша помилка – на висоті 2.26 метра

На висоті 2.26 метра Дорощук зазнав першої невдачі, однак уже з другої спроби виправив ситуацію та подолав планку. Три спортсмени, Портільйо, Тамбері та Гаррісон, взяли 2.26 метра з першої спроби. Натомість Колоджейські не зміг підкорити цю висоту та завершив змагання.

Наступною стала висота 2.30 метра. Жодному зі спортсменів не вдалося взяти її з першої спроби. Тамбері впорався з другої, Гаррісон – із третьої.

Дорощук тричі не зміг подолати 2.30 метра, через що завершив виступ на четвертому місці.

Тамбері встановив найкращий результат сезону

У боротьбі за золото Тамбері продовжив виступ і з першої спроби взяв 2.33 метра. Гаррісон не зміг одразу подолати цю висоту та переніс спробу.

Після цього італієць із першої спроби підкорив 2.35 метра, встановивши найкращий результат сезону у світі. Гаррісон не зміг відповісти на цей результат і завершив змагання другим.

Таким чином, Олег Дорощук посів четверте місце. Його фінальним результатом став показник 2.26 метра.

Абсолютний ЧС-2026. Стрибки у висоту, чоловіки

Джанмарко Тамбері (Італія) — 2.37 м

Джувон Гаррісон (США) — 2.30 м

Ерік Портільйо (Мексика) — 2.26 м

Олег Дорощук (Україна) — 2.26 м

Для Дорощука цей старт став продовженням сильного сезону. Перед Абсолютним чемпіонатом світу українець здобув бронзову нагороду у фіналі Діамантової ліги в Брюсселі. Його найкращий результат сезону – 2.33 метра, показаний у червні на меморіалі Віталія Лонського в Бердичеві.