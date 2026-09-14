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Теніс 14 вересня 2026 · 08:48

З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open

Матч німця та американця Шелтона тривав понад три з половиною години
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open
Для Звєрєва це був другий фінал US open (Фото: usopen, Instagram)
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Німецький тенісист Александр Звєрєв став переможцем US Open-2026. У вирішальному матчі він здолав американця Бена Шелтона.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід фінального поєдинку

Зустріч тривала понад три з половиною години та завершилася перемогою німця з рахунком 3:1 (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2). Звєрєв впевнено взяв стартову партію, а у другому сеті дотиснув американця на тайбрейку.

Шелтон зумів відігратися у третьому сеті, реалізувавши сетпойнт за рахунку 6:5, проте в четвертій партії німець повністю контролював ситуацію та перміг з рахунком 6:2.

Попри те, що Бен Шелтон виконав більше віннерів (47 проти 31), Звєрєв здобув перемогу завдяки надійній грі на власній подачі та меншій кількості невимушених помилок (31 проти 47 у суперника).

US Open-2026. Чоловіки, фінал

Александр Звєрєв (Німеччина) - Бен Шелтон (США) - 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2

Історичне досягнення та рекорд

Для Звєрєва це другий у кар'єрі та другий у сезоні титул на турнірах Grand Slam - раніше він також тріумфував на Вімблдоні. Таким чином, німець повторив досягнення Бориса Беккера, ставши лише другим тенісистом із Німеччини в історії, кому покорилися два "мейджори" протягом одного календарного року.

"Ми провели 30 років без перемог на Грендслемах, а тепер виграли два впродовж трьох місяців. Гадаю, Бог бачить, як важко ми працювали, як страждали і через скільки болю пройшли. Гадаю, 2026-й рік - результат всіх попередніх сезонів, що у нас були", - зазначив Звєрєв після матчу.

Незважаючи на тріумф у Нью-Йорку, у світовому рейтингу Звєрєв залишається на другій сходинці, поступаючись італійцю Янніку Сіннеру, який пропустив американський Грендслем через пошкодження.

Раніше ми повідомляли, що Рибакіна відібрала титул US Open та статус першої ракетки світу у "нейтральної" Соболенко.

Теги: Теніс
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Вільярреал - : - Бетіс
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