З другої спроби: Звєрєв став чемпіоном US Open

Хід фінального поєдинку

Зустріч тривала понад три з половиною години та завершилася перемогою німця з рахунком 3:1 (6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2). Звєрєв впевнено взяв стартову партію, а у другому сеті дотиснув американця на тайбрейку.

Шелтон зумів відігратися у третьому сеті, реалізувавши сетпойнт за рахунку 6:5, проте в четвертій партії німець повністю контролював ситуацію та перміг з рахунком 6:2.

Попри те, що Бен Шелтон виконав більше віннерів (47 проти 31), Звєрєв здобув перемогу завдяки надійній грі на власній подачі та меншій кількості невимушених помилок (31 проти 47 у суперника).

US Open-2026. Чоловіки, фінал

Александр Звєрєв (Німеччина) - Бен Шелтон (США) - 6:3, 7:6(2), 5:7, 6:2

Історичне досягнення та рекорд

Для Звєрєва це другий у кар'єрі та другий у сезоні титул на турнірах Grand Slam - раніше він також тріумфував на Вімблдоні. Таким чином, німець повторив досягнення Бориса Беккера, ставши лише другим тенісистом із Німеччини в історії, кому покорилися два "мейджори" протягом одного календарного року.

"Ми провели 30 років без перемог на Грендслемах, а тепер виграли два впродовж трьох місяців. Гадаю, Бог бачить, як важко ми працювали, як страждали і через скільки болю пройшли. Гадаю, 2026-й рік - результат всіх попередніх сезонів, що у нас були", - зазначив Звєрєв після матчу.

Незважаючи на тріумф у Нью-Йорку, у світовому рейтингу Звєрєв залишається на другій сходинці, поступаючись італійцю Янніку Сіннеру, який пропустив американський Грендслем через пошкодження.