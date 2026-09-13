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Баскетбол 13 вересня 2026 · 14:16

"Київ-Баскет" підсилився третім американцем

26-річний Джевіон Мей уперше в кар'єрі виступатиме за межами США
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Київ-Баскет" підсилився третім американцем
Джевіон Мей (фото: БК "Київ-Баскет")
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Столичний "Київ-Баскет" продовжує активну комплектацію складу перед стартом нового сезону баскетбольної Суперліги. Срібний призер чемпіонату України підсилив захисну лінію, підписавши контракт із 26-річним американським легіонером Джевіоном Меєм.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу.

Перший європейський досвід

Джевіон Мей грає на позиції захисника та розпочинає свою професійну кар’єру в Європі саме у складі київського клубу. У 2023 році баскетболіст закінчив Університет Sam Houston State, після чого виступав у американській лізі TBL за команду "Kokomo Bobcats".

У минулому сезоні за "Bobcats" Мей провів 24 матчі, демонструючи солідні показники універсалізму. У середньому за 27,2 хвилини на паркеті гравець здобував 11,5 очка, робив 8,9 підбирання, 4,4 передачі та 2,0 перехоплення за гру.

Американське тріо у столиці

Мей став уже третім американським легіонером у ростері киян на майбутній сезон-2026/27.

Раніше "Київ-Баскет" оголосив про перехід ще двох представників американської школи баскетболу – захисника Кема Кларді та центрового Едді Ханта.

Також столичний клуб підписав кілька українських виконавців. Серед них – Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Назар Холод, Данило Пирогов, Данило Марків та Мар'ян Рудий.

Раніше стало відомо, що центровий збірної України знайшов новий клуб у Іспанії.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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