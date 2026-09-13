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Баскетбол 13 сентября 2026 · 14:16

"Киев-Баскет" усилился третьим американцем

26-летний Джевион Мэй впервые в карьере будет выступать за пределами США
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Киев-Баскет" усилился третьим американцем
Джевион Мэй (фото: БК "Киев-Баскет")
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Столичный "Киев-Баскет" продолжает активную комплектацию состава перед стартом нового сезона баскетбольной Суперлиги. Серебряный призер чемпионата Украины усилил защитную линию, подписав контракт с 26-летним американским легионером Джевионом Мэйем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Первый европейский опыт

Джевион Мэй играет на позиции защитника и начинает свою профессиональную карьеру в Европе именно в составе киевского клуба. В 2023 году баскетболист окончил Университет Sam Houston State, после чего выступал в американской лиге TBL за команду Kokomo Bobcats.

В прошлом сезоне за Bobcats Мэй провел 24 матча, демонстрируя солидные показатели универсализма. В среднем за 27,2 минуты на паркете игрок набирал 11,5 очка, делал 8,9 подбора, 4,4 передачи и 2,0 перехвата за игру.

Американское трио в столице

Мэй стал уже третьим американским легионером в ростере киевлян на предстоящий сезон-2026/27.

Ранее "Киев-Баскет" объявил о переходе еще двух представителей американской школы баскетбола – защитника Кэма Кларди и центрового Эдди Ханта.

Также столичный клуб подписал несколько украинских исполнителей. Среди них – Илья Кабацюра, Андрей Бутко, Назар Холод, Даниил Пирогов, Даниил Марков и Марьян Рудый.

Ранее стало известно, что центровой сборная Украины нашел новый клуб в Испании.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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