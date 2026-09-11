Остается в Испании: центровой сборной Украины нашел новый клуб на Пиренеях

Украинский центровой Алексей Лень может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. 33-летний баскетболист находится в шаге от подписания контракта с "Басконией".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетное издание AS .

Предыдущий этап в "Реале"

Предыдущим клубом украинца был мадридский "Реал", к которому он присоединился в октябре 2025 года. Однако летом стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Всего в составе "сливочных" Лень провел 49 матчей во всех турнирах. В чемпионате Испании он в среднем набирал 6,5 очка и 3,3 подбора за 12,4 минуты на паркете.

Проблемой для Алексея стала травма, которую он получил в конце прошлого сезона. Речь идет о повреждении плантарной фасции левой стопы, из-за чего Лень пропустил решающие матчи Евролиги и плей-офф чемпионата Испании.

Амбиции "Басконии"

Новая команда украинца, Баскония, по итогам предыдущей кампании финишировала на третьей строчке в регулярном чемпионате. Однако в плей-офф баски прекратили борьбу уже на стадии 1/4 финала, уступив "Ховентуту".

Подписание опытного бигмена должно закрыть проблемную позицию в ростере басков.