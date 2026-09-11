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Баскетбол 11 вересня 2026 · 22:42

Залишиться в Іспанії: центровий збірної України знайшов новий клуб на Піренеях

Олексій Лень близький до укладання контракту з "Басконією"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Залишиться в Іспанії: центровий збірної України знайшов новий клуб на Піренеях
Олексій Лень (Фото: alexlen_25, Instagram)
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Український центровий Олексій Лень може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. 33-річний баскетболіст перебуває за крок від підписання контракту з "Басконією".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетне видання AS.

Попередній етап у "Реалі"

Попереднім клубом українця був мадридський "Реал", до якого він приєднався у жовтні 2025-го року. Проте влітку сторони домовилися про дострокове припинення співпраці.

Загалом у складі "вершкових" Лень провів 49 матчів у всіх турнірах. В чемпіонаті Іспанії він в середньому набирав 6,5 очка та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини на паркеті.

Проблемою для Олексія стала травма, якої він зазнав наприкінці минулого сезону. Йдеться про ушкодження плантарної фасції лівої стопи, через що Лень пропустив вирішальні матчі Євроліги та плей-оф чемпіонату Іспанії.

Амбіції "Басконії"

Нова команда українця, "Басконія", за підсумками попередньої кампанії фінішувала на третій сходинці в регулярному чемпіонаті. Проте в плей-оф баски припинили боротьбу вже на стадії 1/4 фіналу, поступившись "Ховентуту".

Підписання досвідченого бігмена має закрити проблемну позицію в ростері басків.

Раніше ми повідомляли, що український новачок "Реала" феєрично дебютував за новий клуб.

Теги: Баскетбол
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