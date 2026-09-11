rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 11 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Україна розгромила македонців на Євро-2026 з волейболу та очолила групу
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 11 вересня 2026 · 17:52

Україна розгромила македонців на Євро-2026 з волейболу та очолила групу

"Синьо-жовті" закрили гру із вражаючою перевагою в третьому сеті
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Україна розгромила македонців на Євро-2026 з волейболу та очолила групу
Василь Тупчій (Фото: volleyballworld)
Add as a preferred source on Google

Збірна України здобула другу перемогу на груповому етапі чемпіоната Європи з волейболу. В матчі проти Північної Македонії наша команда перемогла, не віддавши жодної партії.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Чемпіонат Європи-2026, Група B, 2 тур

Україна - Північна Македонія - 3:0 (25:22, 25:22, 25:10)

Перебіг матчу

В жодному з сетів збірна Україна не мала якихось проблем - лише в другій партії "синьо-жовті" припускалися помилок та дозволили македонцям набрати на них 10 очок.

Втім, це не вплинуло на підсумковий результат. А в заключній, третій, партії наша збірна перемогла із перевагою в +15.

Ситуація в групі та наступні суперники

Після двох матчів збірна України очолила групу B, але збірні Болгарії та Польщі мають гру в запасі. Мінімальною задачею для "синьо-жовтих" халишається потрапляння в топ-4 групи, що дозволить нашій збірній вийти в плей-офф.

Наступний матч збірна України зіграє 12 вересня - суперником буде збірна Болгарії. Початок матчу - о 19:00. Також попереду у "синьо-жовтих" ігри з Португалією та Польщею.

Раніше ми повідомляли, що Україна перемогла Ізраїль у стартовому матчі на Євро-2026 з волейболу.

Теги: Волейбол Збірна України
Головні матчі
Ла Ліга 11 вересня 22:00
Севілья - : - Валенсія
Серія А 11 вересня 21:45
Венеція - : - Фіорентина
Ліга 1 11 вересня 21:45
Ренн - : - Марсель
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Матч іміджу для ван Леувена, можливий дебют новачка "Динамо": прев'ю 6-го туру УПЛ Матч іміджу для ван Леувена, можливий дебют новачка "Динамо": прев'ю 6-го туру УПЛ "Шахтар" дізнався своє місце в таблиці ЛЧ після стартової нічиєї з ПСВ: хто опинився вище "Шахтар" дізнався своє місце в таблиці ЛЧ після стартової нічиєї з ПСВ: хто опинився вище Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів Витримали фінальний тиск: "Шахтар" зберіг нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України