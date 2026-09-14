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Бокс 14 сентября 2026 · 17:13

У Ломаченко серьезная проблема: катмен раскрыл неожиданную правду об украинце

Многочисленные операции повлияли на состояние экс-чемпиона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
У Ломаченко серьезная проблема: катмен раскрыл неожиданную правду об украинце
Василий Ломаченко (фото: Getty Images)
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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко выходил на ринг с существенным физическим ограничением. Многочисленные хирургические вмешательства оставили след на здоровье украинца, из-за чего его команде приходилось применять особый подход во время подготовки к поединкам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ariel Helwani Show.

Рука не сжимается полностью

Известный американский катмен Рас Анбер рассказал, что Ломаченко был для него особым случаем в профессиональной практике. Главная сложность заключалась в том, что еще до начала их совместной работы украинец перенес серию тяжелых хирургических вмешательств.

"До начала нашего сотрудничества он перенес столько операций, что одна рука не сжимается полностью, поэтому и бинтовать ее нужно соответствующим образом. Когда я накладываю бинт, кажется, будто рука полностью сжата, хотя на самом деле это не так", – признался катмен.

Специалист подчеркнул, что для защиты бойца ему крайне важно знать обо всех скрытых проблемах, поскольку визуально рука после тейпирования выглядела полностью готовой к бою, но внутри повязки кисть оставалась не до конца сжатой.

Катмен – это специалист, который отвечает за защиту бойца от травм, тейпирование кистей и оказание экстренной помощи в перерывах между раундами.

Что известно о карьере Ломаченко

Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) за профессиональную карьеру стал чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегкой, второй полулегкой и легкой).

Последний поединок украинец провел 12 мая 2024 года. Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа-младшего техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул IBF в легком весе.

В июне 2025 года боксер объявил о завершении карьеры. В то же время появилась информация о возможном возвращении украинца на ринг. Вероятным следующим соперником 38-летнего бойца называют Чарли Суареса.

Ранее мы сообщали, что Ломаченко покинул Украину и готовит камбэк на тропическом острове.

Теги: Бокс Василий Ломаченко
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