Четверта перемога поспіль: Україна розгромила Португалію на Євро-2026 з волейболу

Збірна України здобула четверту поспіль перемогу на чемпіонаті Європи-2026 з волейболу. Команда продовжує виступати без поразок та впевнено очолює групу B.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру .

Євро-2026. Груповий етап, 4-й тур

Україна – Португалія – 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

Хід поєдинку та бенефіс Плотницького

До цієї гри українська збірна вже підходила у статусі учасника плей-офф, маючи три перемоги в трьох стартових поєдинках. Португальці ж, навпаки, зазнали трьох поразок поспіль на старті першості.

У першій партії українці змушені були відіграватися після невдалого старту. Португалія отримала перевагу у три очки, однак команда України перехопила ініціативу та завершила сет на свою користь – 25:18.

Другу партію "синьо-жовті" також контролювали від початку до кінця. Україна не дозволила супернику нав'язати боротьбу та знову перемогла з рахунком 25:18.

У третьому сеті українці остаточно закрили питання щодо переможця. Команда наростила перевагу та довела партію до перемоги – 25:19.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку у складі нашої команди став догравальник Олег Плотницький, який приніс збірній 19 очок.

Турнірне становище та вирішальний бій

Збірна України впевнено очолює турнірну таблицю групи B, маючи 12 очок після чотирьох зіграних матчів із різницею сетів 12:2.

Свій заключний поєдинок у груповому раунді Євро-2026 "синьо-жовті" проведуть у вівторок, 15 вересня, о 19:00 за київським часом. Суперником українців у боротьбі за підсумкове перше місце в групі стане збірна Польщі.