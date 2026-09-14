Четвертая победа подряд: Украина разгромила Португалию на Евро-2026 по волейболу

Сборная Украины одержала четвертую победу на чемпионате Европы-2026 по волейболу. Команда продолжает выступать без поражений и уверенно возглавляет группу B.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результаты турнира .

Евро-2026. Групповой этап, 4-й тур

Украина – Португалия – 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

Ход поединка и бенефис Плотницкого

К этой игре украинская сборная уже подходила в статусе участника плей-офф, имея три победы в трех стартовых поединках. Португальцы же, наоборот, потерпели три поражения подряд на старте первенства.

В первой партии украинцам пришлось отыгрываться после неудачного старта. Португалия получила преимущество в три очка, однако команда Украины перехватила инициативу и завершила сет в свою пользу – 25:18.

Вторую партию "сине-желтые" также контролировали от начала до конца. Украина не позволила сопернику навязать борьбу и снова победила со счетом 25:18.

В третьем сете украинцы окончательно закрыли вопрос о победителе. Команда нарастила преимущество и довела партию до победы – 25:19.

Самым результативным игроком поединка в составе нашей команды стал доигровщик Олег Плотницкий, который принес сборной 19 очков.

Турнирное положение и решающее сражение

Сборная Украины уверенно возглавляет турнирную таблицу группы B, имея 12 очков после четырех сыгранных матчей с разницей сетов 12:2.

Свой заключительный поединок в групповом раунде Евро-2026 "сине-желтые" проведут во вторник, 15 сентября, в 19.00 по киевскому времени. Соперником украинцев в борьбе за итоговое первое место в группе станет сборная Польши.