"Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексиевы раскрыли планы на карьеру

Украинские синхронистки Влада и Марина Алексиевы рассказали о своих планах по дальнейшей карьере. Бронзовые призерки Олимпиады-2020 в Токио не объявляли о завершении выступлений и продолжают тренироваться, а при необходимости готовы вернуться в активный соревновательный цикл. В то же время, окончательного решения относительно будущего сестры пока не приняли.

Карьера сестер Алексиевых на паузе

По словам спортсменок, пока они не приняли окончательного решения о прекращении активных выступлений. По словам сестер, они поддерживают форму и в случае необходимости готовы вернуться к большим соревнованиям.

"Пока мы в творческом отпуске. По крайней мере, мы сами это так называем. Мы тренируемся и тренируем, углубляемся в новые правила. Мы в курсе событий, за всем следим, поддерживаем себя в форме. Если будет сильно нужно, мы готовы вернуться. Окончательно вопрос о дальнейшей карьере мы еще не решили. Окончательно вопрос по дальнейшей карьере мы для себя еще не решили. Условия работы сейчас в Украине такие неоднозначные, поэтому мы пока в размышлениях", – отметили сестры Алексиевы.

Что известно о сестрах Алексиевых

Владислава и Марина Алексеевы представляют Харьковскую область. Кроме бронзовой награды на Олимпийских Играх-2020 в Токио в групповых упражнениях, у девушек есть немало наград европейского и мирового уровня. В частности, сестры Алексиевы становились чемпионками мира в Кванджу в 2019 году, получив золото в хайлайте. А на ЧМ-2022 в Будапеште девушкам удалось выиграть медаль высшего сорта дважды: и в хайлайте, и в комбинации.

Также у них немало золотых медалей из разных чемпионатов Европы. В 2018 году у Глазго Влада и Марина выигрывали в комбинации в произвольной программе. А в 2021 году, в том же Будапеште, становились лучшими и в этой дисциплине, и в хайлайте, и в групповой произвольной программе.

Настоящим бенефисом сестер Алексиевых стал чемпионат Европы 2022 в Риме. Тогда они выиграли шесть золотых медалей в разных дисциплинах. За свои спортивные победы Марина и Владислава Алексиевы награждены Орденом княгини Ольги III степени, а также медалью "За труд и победу".