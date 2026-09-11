"Вийшло таке сонечко": Магучіх вразила образом на червоній доріжці перед історичним ЧС (фото)

У Будапешті стартував дебютний Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, куди запросили лише світову еліту. Організатори влаштували для зірок урочистий вихід на червону доріжку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт турніру .

Особливий образ Ярослави

Лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відійшла від суворого спортивного стилю, обравши для заходу жовту футболку та особливий талісман.

"Спочатку мав бути трішечки інший план, але вийшло таке "сонечко". Особливо через підвіску Dnipro hometown, яку я завжди вожу з собою. Дуже прикольно, що для атлетів зробили червону доріжку, це додало мотивації", - поділилася враженнями Магучіх в коментарі для "Суспільне Спорт".

Також легкоатлетка відзначила солідний призовий фонд – переможець отримає 150 тисяч доларів (проти 70 тисяч на звичайному ЧС), хоча наголосила, що виходить на сектор перш за все заради кайфу від боротьби.

Ярослава Магучіх на церемонії відкриття Абсолютного чемпіонату світу (фото: Getty Images)

Знакове місто та вирішальний фінал

Змагання приймає Будапешт – місто, де Магучіх здобула свій перший титул чемпіонки світу. Вона налаштована повторити успіх і взяти всі висоти з першої спроби.

Разом із Ярославою за нагороди змагатимуться ще дві українки – Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Фінальний сектор жіночих стрибків у висоту розпочнеться у п'ятницю, 11 вересня, о 20:13 за київським часом. Пряма трансляція змагань буде доступною на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих каналах "Суспільного".