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Другое 11 сентября 2026 · 11:47

"Вышло такое солнышко": Магучих поразила образом на красной дорожке перед историческим ЧМ (фото)

На турнир пригласили только элитных легкоатлетов
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Вышло такое солнышко": Магучих поразила образом на красной дорожке перед историческим ЧМ (фото)
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
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В Будапеште стартовал дебютный Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, куда пригласили только мировую элиту. Организаторы устроили для звезд торжественный выход на красную дорожку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт турнира.

Особый образ Ярославы

Лидер сборной Украины по прыжкам в высоту Ярослава Магучих отошла от строгого спортивного стиля, выбрав для мероприятия желтую футболку и особый талисман.

"Сначала должен был быть немножко другой план, но получилось такое "солнышко". Особенно благодаря подвеске Dnipro hometown, которую я всегда вожу с собой. Очень прикольно, что для атлетов сделали красную дорожку, это добавило мотивации", - поделилась впечатлениями Магучих в комментарии для "Суспільне Спорт".

Также легкоатлетка отметила солидный призовой фонд – победитель получит 150 тысяч долларов (против 70 тысяч на обычном ЧМ), хотя подчеркнула, что выходит на сектор, прежде всего, ради кайфа от борьбы.

&quot;Вышло такое солнышко&quot;: Магучих поразила образом на красной дорожке перед историческим ЧМ (фото)

Ярослава Магучих на церемонии открытия Абсолютного чемпионата мира (фото: Getty Images)

Знаковый город и решающий финал

Соревнование принимает Будапешт – город, где Магучих получила свой первый титул чемпионки мира. Она настроена повторить успех и взять все высоты с первой попытки.

Вместе с Ярославой за награды сразятся еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Финальный сектор женских прыжков в высоту начнется в пятницу, 11 сентября, в 20.13 по киевскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".

Ранее в World Athletics подтвердили бан для россиян и белорусов.

Теги: Легкая атлетика Чемпионат мира Ярослава Магучих
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