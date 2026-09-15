Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попала в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года в Европе. Наша спортсменка вошла в топ-10 номинанток после блестящего сезона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт European Athletics.
В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.
Магучих уже признавалась лучшей легкоатлетой Европы в 2024 году. Среди всех номинанток этого года она является единственной спортсменкой, которая претендует на свое второе отличие в карьере.
Вместе с Магучих за высокую награду сразятся еще 9 звездных атлеток:
Имя трех финалисток премии станет известно 1 октября, а оглашение победительницы состоится во время торжественной церемонии 24 октября.
Итоговый результат сформируют по итогам четырех типов голосования (каждый весит 25%) - голосование болельщиков, голосование федераций-членов European Athletics, выбор представителей СМИ и оценка экспертной комиссии.
Организация также обнародовала список претендентов на титул лучшего легкоатлета среди мужчин.
В него вошли Арман Дюплантис, Якоб Ингебригтсен, Джанмарко Тамбери, Карстен Варгольм, а также Энди Диас Эрнандес, Кристиан Чех, Симон Эхаммер, Бенце Галаш, Массимо Стано и Мильтиадис Тентоглу.
Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих поразила образ на красной дорожке перед историческим ЧМ.