Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попала в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года в Европе. Наша спортсменка вошла в топ-10 номинанток после блестящего сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт European Athletics.

Уникальный шанс для украинки

В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.

Магучих уже признавалась лучшей легкоатлетой Европы в 2024 году. Среди всех номинанток этого года она является единственной спортсменкой, которая претендует на свое второе отличие в карьере.

Кто вошел в список претенденток

Вместе с Магучих за высокую награду сразятся еще 9 звездных атлеток:

Надя Батоклетти (Италия) – бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м (оформила "золотой дубль" на двоих Евро подряд); София Фиорини (Италия) – марафонская ходьба (установила мировой рекорд – 3:15:11); Эми Гант (Великобритания) – бег на 100 м, 200 м (первая в истории получила 4 "золота" на одном Евро); Джорджия Гантер-Белл (Великобритания) – бег на 800 м, 1500 м; Генриетте Егер (Норвегия) – бег на 400 м; Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту; Мария Перес (Испания) – полумарафонская ходьба (рекордсменка мира); Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра (третий раз подряд стала чемпионкой Европы); Одри Верро (Швейцария) – бег на 800 м (показала 3-е лучшее время в истории дисциплины); Эмма Заплеталова (Словакия) – бег на 400 м с барьерами (обрела историческое "золото" для страны).

Как будут определять победительницу

Имя трех финалисток премии станет известно 1 октября, а оглашение победительницы состоится во время торжественной церемонии 24 октября.

Итоговый результат сформируют по итогам четырех типов голосования (каждый весит 25%) - голосование болельщиков, голосование федераций-членов European Athletics, выбор представителей СМИ и оценка экспертной комиссии.

Номинанты среди мужчин

Организация также обнародовала список претендентов на титул лучшего легкоатлета среди мужчин.

В него вошли Арман Дюплантис, Якоб Ингебригтсен, Джанмарко Тамбери, Карстен Варгольм, а также Энди Диас Эрнандес, Кристиан Чех, Симон Эхаммер, Бенце Галаш, Массимо Стано и Мильтиадис Тентоглу.