rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 15 сентября 2026 · 18:02

Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы

Украинская звезда прыжков в высоту раньше уже получала эту награду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы
Могучих после триумфа на абсолютном ЧМ (Фото: rosya_dp, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих попала в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2026 года в Европе. Наша спортсменка вошла в топ-10 номинанток после блестящего сезона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт European Athletics.

Уникальный шанс для украинки

В сезоне-2026 Ярослава Магучих продемонстрировала впечатляющие результаты. Она добыла в борьбе "золото" ЧМ-2026, стала первой абсолютной чемпионкой мира в прыжках в высоту и выиграла континентальное первенство на открытом воздухе.

Магучих уже признавалась лучшей легкоатлетой Европы в 2024 году. Среди всех номинанток этого года она является единственной спортсменкой, которая претендует на свое второе отличие в карьере.

Кто вошел в список претенденток

Вместе с Магучих за высокую награду сразятся еще 9 звездных атлеток:

  1. Надя Батоклетти (Италия) – бег на 3000 м, 5000 м, 10000 м (оформила "золотой дубль" на двоих Евро подряд);
  2. София Фиорини (Италия) – марафонская ходьба (установила мировой рекорд – 3:15:11);
  3. Эми Гант (Великобритания) – бег на 100 м, 200 м (первая в истории получила 4 "золота" на одном Евро);
  4. Джорджия Гантер-Белл (Великобритания) – бег на 800 м, 1500 м;
  5. Генриетте Егер (Норвегия) – бег на 400 м;
  6. Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;
  7. Мария Перес (Испания) – полумарафонская ходьба (рекордсменка мира);
  8. Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра (третий раз подряд стала чемпионкой Европы);
  9. Одри Верро (Швейцария) – бег на 800 м (показала 3-е лучшее время в истории дисциплины);
  10. Эмма Заплеталова (Словакия) – бег на 400 м с барьерами (обрела историческое "золото" для страны).

Как будут определять победительницу

Имя трех финалисток премии станет известно 1 октября, а оглашение победительницы состоится во время торжественной церемонии 24 октября.

Итоговый результат сформируют по итогам четырех типов голосования (каждый весит 25%) - голосование болельщиков, голосование федераций-членов European Athletics, выбор представителей СМИ и оценка экспертной комиссии.

Номинанты среди мужчин

Организация также обнародовала список претендентов на титул лучшего легкоатлета среди мужчин.

В него вошли Арман Дюплантис, Якоб Ингебригтсен, Джанмарко Тамбери, Карстен Варгольм, а также Энди Диас Эрнандес, Кристиан Чех, Симон Эхаммер, Бенце Галаш, Массимо Стано и Мильтиадис Тентоглу.

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих поразила образ на красной дорожке перед историческим ЧМ.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины