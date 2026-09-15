Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA). Это произошло после волны возмущения из-за его публичного одобрения русского удара по жилью Даяны Ястремской.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт GPTCA .

Суть скандала

Скандал разгорелся после того, как украинская теннистка Даяна Ястремская опубликовала в соцсетях видео последствий очередных российских обстрелов ее родной Одессы. Также она показала разрушенную квартиру своей семьи.

В комментариях под этим видео Владимир Одобашич, работавший тренером на Мальте, написал "Браво, Россия!", а также призвал к уничтожению Германии и Хорватии.

Реакция на заявления

После того, как инцидент получил огласку, реакция организации не заставила себя ждать - в профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась четкая отметка: "Это членство приостановлено и больше не действует".

Скриншот с сайта GPTCA

Утрата статуса означает, что Одобашич больше не вправе называться сертифицированным ATP специалистом. Это решение фактически закрывает для него дверь к официальной работе с игроками топ-уровня на профессиональных турнирах.

Ранее сербский тренер владел самой высокой международной категорией A-Level. Несмотря на потерю профессиональной лицензии, он все еще может пытаться продолжить тренерскую деятельность на любительском уровне, однако инцидент нанес сокрушительный удар по его репутации.