rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 15 сентября 2026 · 09:50

Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии

Владимир Одобашич потерял сертификацию и право работать на профессиональном уровне после оскорблений в адрес Украины
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Владимир Одобашич (Фото: vladimir_odobasic_, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Сербский теннисный тренер Владимир Одобашич лишился членства в Глобальной ассоциации профессиональных тренеров (GPTCA). Это произошло после волны возмущения из-за его публичного одобрения русского удара по жилью Даяны Ястремской.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт GPTCA.

Суть скандала

Скандал разгорелся после того, как украинская теннистка Даяна Ястремская опубликовала в соцсетях видео последствий очередных российских обстрелов ее родной Одессы. Также она показала разрушенную квартиру своей семьи.

В комментариях под этим видео Владимир Одобашич, работавший тренером на Мальте, написал "Браво, Россия!", а также призвал к уничтожению Германии и Хорватии.

Реакция на заявления

После того, как инцидент получил огласку, реакция организации не заставила себя ждать - в профиле тренера на официальном сайте GPTCA появилась четкая отметка: "Это членство приостановлено и больше не действует".

Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензииСкриншот с сайта GPTCA

Утрата статуса означает, что Одобашич больше не вправе называться сертифицированным ATP специалистом. Это решение фактически закрывает для него дверь к официальной работе с игроками топ-уровня на профессиональных турнирах.

Ранее сербский тренер владел самой высокой международной категорией A-Level. Несмотря на потерю профессиональной лицензии, он все еще может пытаться продолжить тренерскую деятельность на любительском уровне, однако инцидент нанес сокрушительный удар по его репутации.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 8 сентября россияне атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского в Киеве.

Теги: Теннис
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Четвертая победа подряд: Украина разгромила Португалию на Евро-2026 по волейболу Четвертая победа подряд: Украина разгромила Португалию на Евро-2026 по волейболу Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео) Классная работа полурезерва: "Шахтер" без лишних проблем разобрался с "Черноморцем" в УПЛ (видео) Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео) Разгром с рекордом Ярмоленко: "Динамо" не оставило шансов "Эпицентру" в матче УПЛ (видео)
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины