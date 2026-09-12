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Теннис 12 сентября 2026 · 11:42

Так выглядит "русский мир": удар РФ разрушил квартиру Ястремской семьи в Одессе

По словам теннисистки, в дом попал вражеский "Калибр"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Так выглядит "русский мир": удар РФ разрушил квартиру Ястремской семьи в Одессе
Дайана Ястремская рассказала о последствиях российского удара (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что квартира ее семьи была разрушена в результате обстрела Одессы. По ее словам, в дом попала российская ракета "Калибр".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Даяны Ястремской в Instagram.

Разрушенная квартира

Теннисистка опубликовала несколько видео с результатами вражеского удара. На них можно увидеть значительные разрушения дома в Одессе – и, в частности, квартиры.

"Эта ночь... Эта квартира принадлежала нашей семье. Вот как выглядит "русский мир". Прямой удар крылатой ракеты "Калибр", - добавила Ястремская.

Последствия российской атаки по Одессе

Ночью 12 сентября Россия нанесла удар по Одессе, в результате которого был поврежден многоэтажный жилой дом.

Количество пострадавших в результате удара постоянно росло - по состоянию на данный момент известно о 17 пострадавших, среди которых пятимесячный ребенок.

Ранее мы подробно рассказывали о последствиях ночной атаки РФ по Одессе.

Также мы сообщали, что в ночь на 8 сентября россияне атаковали падел-клуб Светолиной и Стаховского в Киеве.

Теги: Теннис Даяна Ястремская Ракетный удар
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