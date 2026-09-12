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Теніс 12 вересня 2026 · 11:42

Так виглядає "руський мир": удар РФ зруйнував квартиру родини Ястремської в Одесі

За словами тенісистки, в будинок поцілив ворожий "Калібр"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Так виглядає "руський мир": удар РФ зруйнував квартиру родини Ястремської в Одесі
Даяна Ястремська розповіла про наслідки російського удару (Фото: dayana_yastremskay, Instagram)
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Українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила, що квартира її родини була зруйнована внаслідок обстрілу Одеси. За її словами, в будинок влучила російська ракета "Калібр".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Даяни Ястремської в Instagram.

Зруйнована квартира

Тенісистка опублікувала кілька відео із накслідками ворожого удару. На них можна побачити значні руйнування будинку в Одесі - та, зокрема, квартири.

"Ця ніч... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає "руський мир". Прямий удар крилатої ракети "Калібр", - додала Ястремська.

Наслідки російської атаки по Одесі

Уночі 12 вересня Росія завдала удару по Одесі, в результаті якого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Кількість постраждалих внаслідок удару постійно зростала - станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є п'ятимісячна дитина.

Раніше ми детально розповідали про наслідки нічної атаки РФ по Одесі.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 8 вересня росіяни атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського в Києві.

Теги: Теніс Даяна Ястремська Ракетний удар
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УПЛ 12 вересня 13:00
ЛНЗ - : - Оболонь
УПЛ 12 вересня 13:00
Кривбас - : - Харків
Серія А 12 вересня 19:00
Лаціо - : - Мілан
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