Так виглядає "руський мир": удар РФ зруйнував квартиру родини Ястремської в Одесі

Українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила, що квартира її родини була зруйнована внаслідок обстрілу Одеси. За її словами, в будинок влучила російська ракета "Калібр".
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Даяни Ястремської в Instagram.
Тенісистка опублікувала кілька відео із накслідками ворожого удару. На них можна побачити значні руйнування будинку в Одесі - та, зокрема, квартири.
"Ця ніч... Ця квартира належала нашій родині. Ось як виглядає "руський мир". Прямий удар крилатої ракети "Калібр", - додала Ястремська.
Уночі 12 вересня Росія завдала удару по Одесі, в результаті якого було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Кількість постраждалих внаслідок удару постійно зростала - станом на зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких є п'ятимісячна дитина.
Раніше ми детально розповідали про наслідки нічної атаки РФ по Одесі.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 8 вересня росіяни атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського в Києві.