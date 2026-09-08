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Теніс 08 вересня 2026 · 14:00

Росіяни вночі атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського: що відомо

Спортивний простір зазнав руйнувань від вибухової хвилі, проте минулося без постраждалих
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Росіяни вночі атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського: що відомо
Наслідки нічного удару (Фото: svitopadelclub, Instagram)
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У Києві внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень спортивний падел-клуб SVITO, заснований українськими тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським. На щастя, серед людей жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Еліни Світоліної.

Наслідки атаки та заява клубу

Об'єкт постраждав від вибухової хвилі під час тривалої повітряної атаки на столицю в ніч на 8 вересня. Наразі команда спортивного простору вже усуває наслідки руйнувань для якнайшвидшого відновлення роботи.

Росіяни вночі атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського: що відомоОфіційна заява від падел-клубу (Джерело - Instagram-сторінка Еліни Світоліної)

"Люди не постраждали, і це найголовніше. Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу. З усіма, хто має бронювання, ми будемо на зв'язку додатково. Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив близьких цієї ночі та постраждав", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Масштаб та особливості спортивного комплексу

Падел-клуб SVITO відкрився навесні цього року та став однією з найважливіших спортивних локацій столиці. Об'єкт включає сім критих кортів та є одним із найбільших сучасних майданчиків для паделу в Україні.

На жаль, цей клуб став одним з об'єктів, що постраждали внаслідок масованих ударів РФ по Києву, Київщині та Одещині в ніч на 8 вересня. Так, вибухи в столиці лунали майже п’ять годин.

Раніше ми розповідали, що Росія завдала удару по стадіону "Чорноморець" в Одесі. А також показали, як виглядає ця спортивна арена після чергових атак.

Теги: Теніс Еліна Світоліна Сергій Стаховський Обстріл Києва
Головні матчі
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Реал - : - Інтер
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Порту - : - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів 8 вересня 22:00
Борусія Дортмунд - : - Вільярреал
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