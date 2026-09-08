rbc.ua
UA | RU
Вторник, 08 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Россияне ночью атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского: что известно
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 08 сентября 2026 · 14:00

Россияне ночью атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского: что известно

Спортивное пространство испытало разрушения от взрывной волны, однако обошлось без пострадавших
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Россияне ночью атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского: что известно
Последствия ночного удара (Фото: svitopadelclub, Instagram)
Add as a preferred source on Google

В Киеве в результате ночного российского обстрела получил повреждения спортивный падел-клуб SVITO, основанный украинскими теннисистами Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским. К счастью, среди людей жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Элины Свитолиной.

Последствия атаки и заявление клуба

Объект пострадал от взрывной волны во время продолжительной воздушной атаки на столицу в ночь на 8 сентября. Пока команда спортивного пространства уже устраняет последствия разрушений для скорейшего возобновления работы.

Россияне ночью атаковали падел-клуб Свитолиной и Стаховского: что известноОфициальное заявление от падел-клуба (Источник - Instagram-страница Элины Свитолиной)

"Люди не пострадали, и это самое главное. Наша команда уже работает над устранением всех последствий, и мы дополнительно сообщим, как только клуб будет полностью готов возобновить работу. Со всеми, кто имеет бронирование, мы будем на связи дополнительно. Мы искренне сочувствуем каждому, кто потерял близких этой ночью и пострадал", - говорится в официальном заявлении клуба.

Масштаб и особенности спортивного комплекса

Падел-клуб SVITO открылся весной этого года и стал одним из самых важных спортивных локаций столицы. Объект включает в себя семь крытых кортов и является одной из крупнейших современных площадок для падела в Украине.

К сожалению, этот клуб стал одним из объектов, пострадавших в результате массированных ударов РФ по Киеву, Киевщине и Одесщине в ночь на 8 сентября. Да, взрывы в столице раздавались почти пять часов.

Ранее мы рассказывали, что Россия нанесла удар по стадиону "Черноморец" в Одессе. А также показали, как выглядит спортивная арена после очередных атак.

Теги: Теннис Элина Свитолина Сергей Стаховский Обстрел Киева
Главные матчи
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Реал - : - Интер
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Порту - : - Манчестер Сити
Лига чемпионов 8 сентября 22:00
Боруссия Дортмунд - : - Вильярреал
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Суперматч "Реала" и "Интера", дебют Турана и дуэль бывших Моуринью: превью 1-го тура Лиги чемпионов Суперматч "Реала" и "Интера", дебют Турана и дуэль бывших Моуринью: превью 1-го тура Лиги чемпионов Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение Легенда "Динамо" Лужный получил новое назначение в сборной Украины: официальное решение Скандал в украинском теннисе: Олейникову исключили из сборной по "неспортивным причинам" Скандал в украинском теннисе: Олейникову исключили из сборной по "неспортивным причинам"
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины