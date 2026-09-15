rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 15 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Теніс Радів знищенню будинка Ястремської: сербського тренера позбавили ліцензії
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теніс 15 вересня 2026 · 09:50

Радів знищенню будинка Ястремської: сербського тренера позбавили ліцензії

Владімір Одобашич втратив сертифікацію та право працювати на професійному рівні після образ на адресу України
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Радів знищенню будинка Ястремської: сербського тренера позбавили ліцензії
Владімір Одобашич (Фото: vladimir_odobasic_, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Сербський тенісний тренер Владімір Одобашич втратив членство в Глобальній асоціації професійних тренерів (GPTCA). Це сталося після хвилі обурення через його публічне схвалення російського удару по житлу Даяни Ястремської.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт GPTCA.

Суть скандалу

Скандал розгорівся після того, як українська теністка Даяна Ястремська опублікувала в соцмережах відео наслідків чергового російського обстрілу її рідної Одеси. Також вона показала зруйновану квартиру своєї родини.

У коментарях під цим відео Владімір Одобашич, який працював тренером на Мальті, написав "Браво, Росія!", а також закликав до знищення Німеччини та Хорватії.

Реакція на заяви

Після того, як інцидент набув розголосу, реакція організації не змусила на себе чекати - у профілі тренера на офіційному сайті GPTCA з'явилася чітка позначка: "Це членство призупинено і більше не є чинним".

Радів знищенню будинка Ястремської: сербського тренера позбавили ліцензіїСкріншот з сайту GPTCA

Втрата статусу означає, що Одобашич більше не має права називатися сертифікованим ATP фахівцем. Це рішення фактично закриває для нього двері до офіційної роботи з гравцями топ-рівня на професійних турнірах.

Раніше сербський тренер володів найвищою міжнародною категорією A-Level. Попри втрату професійної ліцензії, він все ще може намагатися продовжити тренерську діяльність на аматорському рівні, проте інцидент завдав нищівного удару по його репутації.

Раніше ми повідомляли, що в ніч проти 8 вересня росіяни атакували падел-клуб Світоліної та Стаховського в Києві.

Теги: Теніс
Головні матчі
Ла Ліга 15 вересня 21:00
Алавес - : - Валенсія
Ла Ліга 15 вересня 22:30
Ельче - : - Реал
Кубок Англії 15 вересня 22:00
Ліверпуль - : - Тотенгем
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Четверта перемога поспіль: Україна розгромила Португалію на Євро-2026 з волейболу Четверта перемога поспіль: Україна розгромила Португалію на Євро-2026 з волейболу Класна робота напіврезерву: "Шахтар" без зайвих проблем розібрався із "Чорноморцем" в УПЛ (відео) Класна робота напіврезерву: "Шахтар" без зайвих проблем розібрався із "Чорноморцем" в УПЛ (відео) Розгром із рекордом Ярмоленка: "Динамо" не залишило шансів "Епіцентру" в матчі УПЛ (відео) Розгром із рекордом Ярмоленка: "Динамо" не залишило шансів "Епіцентру" в матчі УПЛ (відео)
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України