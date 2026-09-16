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Футбол 16 вересня 2026 · 08:58

Кінець епохи: екс-зірка "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній

Легендарний капітан залишає національну команду після 15 років яскравої історії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кінець епохи: екс-зірка "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній
Родрігез завершив кар'єру в збірній після ЧС-2026 (Фото: jamesrodriguez10, Instagram)
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Капітан збірної Колумбії Хамес Родрігес офіційно оголосив про завершення кар'єри у складі національної команди. 35-річний футболіст повідомив про своє рішення, назвавши цей етап одним із найважливіших у своєму житті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Хамеса Родрігеса в соцмережі X (Twitter).

Оголошення про кінець кар'єри

Нападник повідомив про своє рішення 15 вересня. У відеозверненні Родрігес назвав виступи за збірну Колумбії одним із найважливіших етапів свого життя.

"Після багатьох років, матчів, радості та складних моментів я відчуваю, що настав час завершити один із найважливіших етапів мого життя - мій шлях у збірній Колумбії", – заявив Хамес.

Символ найуспішнішого покоління Колумбії

Хамес Родрігес захищав кольори національної команди з 2011-uj року і став ключовим виконавцем у її найновішій історії. За цей час півзахисник увійшов до списку головних гвардійців і бомбардирів країни.

В його активі рекордний 131 матч - по цьому показнику він ділить першу сходинку з голкіпером Давідом Оспіною. В цих іграх він забив 31 гол та займає другу сходинку, поступаючись лише Радамелю Фалькао (36 м'ячів). Також в його активі 36 результативних передач.

Родрігес захищав кольори Колумбії на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018 та 2026 роки) - він забив шість голів у 13 матчах на мундіалях. Обидва показники - рекордні для колумбійців.

Головні досягнення та нагороди в збірній

Світову славу Хамес здобув на ЧС-2014 у Бразилії, де допоміг Колумбії вперше в історії дістатися чвертьфіналу. На тому турнірі він виборов "Золоту бутсу" (6 голів у 5 поєдинках) та став автором найкращого гола мундіалю, за який пізніше отримав престижну премію Пушкаша від ФІФА.

Серед інших вагомих здобутків капітана - найкращий гравець Копа Америка-2024 (встановив рекорд турніру, віддавши 6 асистів). На тому турнірі Колумбія стала срібним призером. А в 2016-му році Хамес разом із Колумбією стали бронзовими призерами Копи.

Раніше ми повідомляли, що про завершення кар'єри в збірній повідомив також Ліонель Мессі.

Теги: Футбол
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Буковина - : - ЛНЗ
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Ліга Європи 16 вересня 22:00
Мілан - : - Бенфіка
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