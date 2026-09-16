Кінець епохи: екс-зірка "Реала" оголосив про завершення кар'єри у збірній

Капітан збірної Колумбії Хамес Родрігес офіційно оголосив про завершення кар'єри у складі національної команди. 35-річний футболіст повідомив про своє рішення, назвавши цей етап одним із найважливіших у своєму житті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Хамеса Родрігеса в соцмережі X (Twitter) .

Оголошення про кінець кар'єри

Нападник повідомив про своє рішення 15 вересня. У відеозверненні Родрігес назвав виступи за збірну Колумбії одним із найважливіших етапів свого життя.

"Після багатьох років, матчів, радості та складних моментів я відчуваю, що настав час завершити один із найважливіших етапів мого життя - мій шлях у збірній Колумбії", – заявив Хамес.

Llegó el momento.



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

Символ найуспішнішого покоління Колумбії

Хамес Родрігес захищав кольори національної команди з 2011-uj року і став ключовим виконавцем у її найновішій історії. За цей час півзахисник увійшов до списку головних гвардійців і бомбардирів країни.

В його активі рекордний 131 матч - по цьому показнику він ділить першу сходинку з голкіпером Давідом Оспіною. В цих іграх він забив 31 гол та займає другу сходинку, поступаючись лише Радамелю Фалькао (36 м'ячів). Також в його активі 36 результативних передач.

Родрігес захищав кольори Колумбії на трьох чемпіонатах світу (2014, 2018 та 2026 роки) - він забив шість голів у 13 матчах на мундіалях. Обидва показники - рекордні для колумбійців.

Головні досягнення та нагороди в збірній

Світову славу Хамес здобув на ЧС-2014 у Бразилії, де допоміг Колумбії вперше в історії дістатися чвертьфіналу. На тому турнірі він виборов "Золоту бутсу" (6 голів у 5 поєдинках) та став автором найкращого гола мундіалю, за який пізніше отримав престижну премію Пушкаша від ФІФА.

Серед інших вагомих здобутків капітана - найкращий гравець Копа Америка-2024 (встановив рекорд турніру, віддавши 6 асистів). На тому турнірі Колумбія стала срібним призером. А в 2016-му році Хамес разом із Колумбією стали бронзовими призерами Копи.