УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках

В УЄФА офіційно затвердили стадіони, які прийматимуть фінальні матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій та Суперкубка УЄФА в сезонах-2027/28 та 2028/29.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу УЄФА.
Вирішальні поєдинки за головні трофеї Європи у 2028-му році пройдуть на провідних аренах Німеччини, Угорщини, Італії та Нідерландів.
Так, переможця Ліги чемпіонів визначать на "Альянц Арені" в Мюнхені. Фінал Ліги Європи пройде на "Національній Арені" в Будапешті, а фінал Ліги конференцій - на "Ювентус Стедіумі" в Турині.
Матч за суперкубок УЄФА пройде на "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі.
Наступного сезону футбольне свято завітає до Іспанії, Сербії, Угорщини та Казахстану:
Також варто нагадати, що вирішальні матчі єврокубків у поточному розіграші прийматимуть мадридський "Ванда Метрополітано" (Ліга чемпіонів), "Вальдштадіон" у Франкфурті (Ліга Європи) та "Бешикташ Стедіум" у Стамбулі (Ліга конференцій).
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