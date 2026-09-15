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Футбол 15 вересня 2026 · 18:35

УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках

Найпрестижніші футбольні матчі континенту отримали свої майбутні локації
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УЄФА визначив арени фіналів єврокубків: де розіграють трофеї у 2028 і 2029 роках
Фінал ЛЧ наступного року прийме "Альянц Арена" (Фото: UEFA, X)
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В УЄФА офіційно затвердили стадіони, які прийматимуть фінальні матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій та Суперкубка УЄФА в сезонах-2027/28 та 2028/29.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну пресслужбу УЄФА.

Міста-господарі єврокубкових фіналів у сезоні-2027/28

Вирішальні поєдинки за головні трофеї Європи у 2028-му році пройдуть на провідних аренах Німеччини, Угорщини, Італії та Нідерландів.

Так, переможця Ліги чемпіонів визначать на "Альянц Арені" в Мюнхені. Фінал Ліги Європи пройде на "Національній Арені" в Будапешті, а фінал Ліги конференцій - на "Ювентус Стедіумі" в Турині.

Матч за суперкубок УЄФА пройде на "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі.

Локації вирішальних матчів у сезоні-2028/29

Наступного сезону футбольне свято завітає до Іспанії, Сербії, Угорщини та Казахстану:

  • Ліга чемпіонів - "Камп Ноу" (Барселона, Іспанія);
  • Ліга Європи - "Національна арена Сербії" (Белград, Сербія);
  • Ліга конференцій - "Пушкаш Арена" (Будапешт, Угорщина);
  • Суперкубок УЄФА - "Астана Арена" (Астана, Казахстан).

Де зіграють фінали поточного сезону

Також варто нагадати, що вирішальні матчі єврокубків у поточному розіграші прийматимуть мадридський "Ванда Метрополітано" (Ліга чемпіонів), "Вальдштадіон" у Франкфурті (Ліга Європи) та "Бешикташ Стедіум" у Стамбулі (Ліга конференцій).

Раніше ми повідомляли, що було оголошено повний список претендентів на "Золотий м'яч"-2026.

Теги: Футбол УЕФА Ліга Європи
Головні матчі
Ла Ліга 15 вересня 21:00
Алавес - : - Валенсія
Ла Ліга 15 вересня 22:30
Ельче - : - Реал
Кубок Англії 15 вересня 22:00
Ліверпуль - : - Тотенгем
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