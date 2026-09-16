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Футбол 16 сентября 2026 · 08:58

Конец эпохи: экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной

Легендарный капитан покидает национальную команду после 15 лет яркой истории
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конец эпохи: экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
Родригез завершил карьеру в сборной после ЧМ-2026 (Фото: jamesrodriguez10, Instagram)
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Капитан сборной Колумбии Хамес Родригес официально объявил о завершении карьеры в составе национальной команды. 35-летний футболист сообщил о своем решении, назвав этот этап одним из самых важных в своей жизни.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Хамеса Родригеса в соцсети X (Twitter).

Объявление о конце карьеры

Нападающий сообщил о своем решении 15 сентября. В видеообращении Родригес назвал выступления за сборную Колумбии одним из самых важных этапов своей жизни.

"После многих лет, матчей, радости и сложных моментов я чувствую, что пора завершить один из важнейших этапов моей жизни - мой путь в сборной Колумбии", - заявил Хамес.

Символ успешного поколения Колумбии.

Хамес Родригес защищал цвета национальной команды с 2011-uj года и стал ключевым исполнителем в ее новейшей истории. За это время полузащитник вошел в список главных гвардейцев и бомбардиров страны.

В его активе рекордный 131 матч – по этому показателю он делит первую строчку с голкипером Давидом Оспиной. В этих играх он забил 31 гол и занимает второе место, уступая только Радамелю Фалькао (36 мячей). Также в его активе 36 результативных передач.

Родригес защищал цвета Колумбии на трех чемпионатах мира (2014, 2018 и 2026) - он забил шесть голов в 13 матчах на мундиалях. Оба показателя – рекордные для колумбийцев.

Главные достижения и награды в сборной

Мировую славу Хамес снискал на ЧМ-2014 в Бразилии, где помог Колумбии впервые в истории добраться до четвертьфинала. На том турнире он завоевал "Золотую бутсу" (6 голов в 5 поединках) и стал автором лучшего гола мундиаля, за который позже получил престижную премию Пушкаша от ФИФА.

Среди других весомых достижений капитана – лучший игрок Копа Америка-2024 (установил рекорд турнира, отдав 6 ассистов). На том турнире Колумбия стала серебряным призером. А в 2016 году Хамес вместе с Колумбией стали бронзовыми призерами Копы.

Ранее мы сообщали, что о завершении карьеры в сборной сообщил также Лионель Месси.

Теги: Футбол
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Кубок Украины 16 сентября 16:00
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