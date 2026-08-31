"Я отдал все": Месси официально поставил точку в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. 39-летний капитан национальной команды признался, что принять это решение было очень тяжело.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram футболиста.
Легендарный футболист сообщил, что решил уйти из "альбиселесте" еще сразу после финала чемпионата мира-2026, где Аргентина в дополнительное время уступила Испании (0:1). Но окончательным фактором, убедившим Лионеля обнародовать это решение, стала смерть отца.
"После всего времени, прошедшего после финала, хорошо все обдумав, я хочу сообщить всем, что ухожу из национальной сборной. Это решение причиняло и продолжает причинять мне боль, но я понимаю, что сейчас самое время. Я отдал все до последней капли, у меня больше ничего не осталось, к тому же на смену идут прекрасные ребята, которые заслуживают своего места", – написал Месси.
Месси выступал за национальную команду с 2005 года. За это время он провел 207 матчей, забил 125 голов и отдал 68 результативных передач.
Вместе со сборной Аргентины нападающий стал чемпионом мира-2022, дважды выиграл Кубок Америки – в 2021 и 2024 годах. Также Месси был финалистом чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.
На своем последнем ЧМ-2026 39-летний капитан отличился 8 голами и 4 ассистами, войдя в список самых результативных бомбардиров в истории мировых первенств.
Теперь Месси будет поддерживать национальную команду с трибун, а следующим крупным турниром Аргентины должен стать Кубок Америки-2028.
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