"Ливерпуль" забрал звезду ПСЖ, оформив самый дорогой трансфер в истории Франции

Английский "Ливерпуль" официально завершил трансфер 23-летнего французского вингера Брэдли Барколя из ПСЖ. Переход стал одним из самых дорогих в истории Лиги 1 и АПЛ.

Рекорд чемпионата Франции

По данным инсайдера Фабрицио Романо, англичане заплатят за футболиста 117 млн. евро, а с учетом бонусов сумма может вырасти до 140 млн. евро. The Athletic называет другие цифры – 125 млн евро гарантированных выплат и еще 20 млн евро бонусами.

В любом случае, Барколя стал самой дорогой продажей в истории ПСЖ и французской Лиги 1. Предыдущий рекорд также принадлежал парижанам: в 2023 году они продали Неймара в аравийский "Аль-Хиляль" за 90 млн евро.

Топ-5 в АПЛ

Переход французского вингера стал одним из самых дорогих приобретений в истории английской Премьер-лиги.

Если учитывать гарантированные 125 млн евро, Барколя делит четвертое-пятое места в рейтинге самых дорогих входящих трансферов АПЛ с партнером по новому клубу Флорианом Вирцом.

Топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ:

Александер Исак ("Ньюкасл" – "Ливерпуль") – 145 млн евро Морган Роджерс ("Астон Вилла" – "Челси") – 138 млн Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест" – "Манчестер Сити") – 135 млн Брэдли Барколя (ПСЖ - "Ливерпуль") - 125 млн Флориан Вирц ("Байер" – "Ливерпуль") – 125 млн

Что Барколя показал в ПСЖ

Барколя выступал за парижан с лета 2023, когда перешел из "Лиона". За это время он провел за ПСЖ 152 матча во всех турнирах, забил 39 голов и отдал 37 результативных передач.

Вместе с французским грандом он трижды выигрывал чемпионат Франции, дважды – Лигу чемпионов и дважды – Кубок Франции. Также в его коллекции трофеев Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В прошлом сезоне Барколя стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге 1, забив 11 голов в 29 матчах.

За сборную Франции он провел 28 поединков, отличившихся шестью голами и тремя результативными передачами.