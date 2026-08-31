Не из ПСЖ или сборной Испании: Моуринью прозрачно намекнул, кто должен выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью поделился своим мнением по поводу критериев определения обладателя "Золотого мяча". Португальский специалист убежден, что индивидуальную награду не следует привязывать исключительно к полученным командным трофеям.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание AS .
По мнению Моуринью, "Золотой мяч" - это особое признание, требующее уникального индивидуального уровня, а не просто наличия титулов в составе клуба или сборной.
"У нас есть трое - четверо игроков такого уровня. Для меня "Золотой мяч" должен получать тот игрок, по которому после завершения карьеры мы будем скучать вечно.
Моуринью отметил, что если оценивать исключительно триумфы на командном уровне, то награды следует отдавать наставникам, которые привели свои коллективы к этим победам.
"Если вы хотите наградить за победу в Лиге чемпионов, отдайте "Золотой мяч" Луису Энрике. Относительно Испании - безусловно, Де ла Фуэнте этого заслуживает. Это и есть большая дань. Но лучший игрок мира - это другое. Он не обязательно должен быть с ПСЖ или сборной.
В заключение главный тренер "сливочных" выразил разочарование из-за наличия заангажированности в голосовании.
"Мы знаем, кто этим летом создал историю на индивидуальном уровне. У "Золотого мяча" есть политика, и если в него входит политика, мне это уже не так нравится. Вы уже знаете мое понимание этой награды. Лучший игрок - это совсем другое", - добавил португалец.
Ранее мы сообщали, что "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги.