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Футбол 31 августа 2026 · 16:36

Не из ПСЖ или сборной Испании: Моуринью прозрачно намекнул, кто должен выиграть "Золотой мяч"

Главный тренер "Реала" прозрачно намекнул на звезд Королевского клуба
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не из ПСЖ или сборной Испании: Моуринью прозрачно намекнул, кто должен выиграть "Золотой мяч"
Жозе Моуринью прошелся по критериям определения обладателя "Золотого мяча" (Фото: realmadrid, Instagram)
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Главный тренер "Реала" Жозе Моуринью поделился своим мнением по поводу критериев определения обладателя "Золотого мяча". Португальский специалист убежден, что индивидуальную награду не следует привязывать исключительно к полученным командным трофеям.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание AS .

Критерии величия и философия награды

По мнению Моуринью, "Золотой мяч" - это особое признание, требующее уникального индивидуального уровня, а не просто наличия титулов в составе клуба или сборной.

"У нас есть трое - четверо игроков такого уровня. Для меня "Золотой мяч" должен получать тот игрок, по которому после завершения карьеры мы будем скучать вечно.

Трофеи тренеров и политика в футболе

Моуринью отметил, что если оценивать исключительно триумфы на командном уровне, то награды следует отдавать наставникам, которые привели свои коллективы к этим победам.

"Если вы хотите наградить за победу в Лиге чемпионов, отдайте "Золотой мяч" Луису Энрике. Относительно Испании - безусловно, Де ла Фуэнте этого заслуживает. Это и есть большая дань. Но лучший игрок мира - это другое. Он не обязательно должен быть с ПСЖ или сборной.

В заключение главный тренер "сливочных" выразил разочарование из-за наличия заангажированности в голосовании.

"Мы знаем, кто этим летом создал историю на индивидуальном уровне. У "Золотого мяча" есть политика, и если в него входит политика, мне это уже не так нравится. Вы уже знаете мое понимание этой награды. Лучший игрок - это совсем другое", - добавил португалец.

Ранее мы сообщали, что "Реал" разгромил "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги.

Теги: Футбол Золотой мяч Жозе Моуринью
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