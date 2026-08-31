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Футбол 31 серпня 2026 · 16:36

Не з ПСЖ чи збірної Іспанії: Моурінью прозоро натякнув, хто має виграти "Золотий м'яч"

Головний тренер "Реала" прозоро натякнув на зірок Королівського клубу
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не з ПСЖ чи збірної Іспанії: Моурінью прозоро натякнув, хто має виграти "Золотий м'яч"
Жозе Моурінью пройшовся по критеріях визначення володаря "Золотого м'яча" (Фото: realmadrid, Instagram)
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Головний тренер "Реала" Жозе Моурінью поділився своєю думкою щодо критеріїв визначення володаря "Золотого м’яча". Португальський фахівець переконаний, що індивідуальну нагороду не слід прив'язувати виключно до здобутих командних трофеїв.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання AS.

Критерії величі та філософія нагороди

На думку Моурінью, "Золотий м'яч" - це особливе визнання, яке вимагає унікального індивідуального рівня, а не просто наявності титулів у складі клубу чи збірної.

"У нас є троє - четверо гравців такого рівня. Для мене "Золотий м’яч" має отримувати той гравець, за яким після завершення кар’єри ми сумуватимемо вічно. Я сумую за Марадоною, Роналдо, Мессі, Зізу, Маттеусом... Не можна вручати "Золотий м’яч" лише тому, що хтось виграв Лігу чемпіонів чи чемпіонат світу", - наголосив португалець.

Трофеї тренерів та політика у футболі

Моурінью зазначив, що якщо оцінювати виключно тріумфи на командному рівні, то нагороди варто віддавати наставникам, які привели свої колективи до цих перемог.

"Якщо ви хочете нагородити за перемогу в Лізі чемпіонів, віддайте "Золотий м’яч" Луїсу Енріке. Щодо Іспанії - безумовно, Де ла Фуенте на це заслуговує. Це і є велика данина. Але найкращий гравець світу - це інше. Він не обов’язково має бути з ПСЖ чи збірної Іспанії", - заявив Моурінью.

Насамкінець головний тренер "вершкових" висловив розчарування через наявність заангажованості у голосуванні.

"Ми знаємо, хто цього літа створив історію на індивідуальному рівні. У "Золотого м’яча" є політика, і якщо в нього входить політика, мені це вже не так подобається. Ви вже знаєте моє розуміння цієї нагороди. Найкращий гравець — це зовсім інше", - додав португалець.

Раніше ми повідомляли, що "Реал" розгромив "Реал Сосьєдад" у матчі Ла Ліги.

Теги: Футбол Золотий м'яч Жозе Моуринью
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