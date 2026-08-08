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Футбол 08 августа 2026 · 17:12

После продолжительной болезни: умер отец Лионеля Месси

Болезнь Хорхе Месси обострилась еще во время проведения чемпионата мира-2026
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После продолжительной болезни: умер отец Лионеля Месси
Хорхе Месси был главным архитектором успеха сына (Фото: Getty Images)

Отец Лионеля Месси скончался в возрасте 68 лет. Хорхе Месси сыграл определяющую роль в становлении карьеры одного из величайших футболистов в истории.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эксклюзивный материал известного аргентинского издания Infobae.

Тяжелая болезнь и госпитализация в Росарио

По информации журналистов, трагедия произошла еще вчера, 7 августа. Хорхе Месси долгое время боролся с тяжелым заболеванием. Последние дни своей жизни он провел в больнице родного города Росарио, куда его экстренно госпитализировали из-за ухудшения состояния.

Проблемы со здоровьем у главы семьи обострились еще в начале лета во время матчей чемпионата мира-2026. Тогда капитан сборной Аргентины Лионель Месси находился под бешеным эмоциональным давлением и даже расплакался прямо на поле после своего первого забитого мяча в ворота сборной Алжира (3:0), посвятив этот гол больному отцу.

Сам Лионель Месси или представители его семьи не делали официальных заявлений или сообщений в социальных сетях, выдерживая траурную паузу.

Человек, подаривший миру Лео

Для Лионеля Хорхе был не просто отцом, а ключевым архитектором его феноменального успеха. Когда будущая звезда была еще ребенком с дефицитом гормона роста, именно Хорхе Месси взял на себя сложные переговоры с каталонской "Барселоной". Он сумел выбить для юного сына уникальный первый контракт, гарантировавший семье полную оплату дорогостоящего лечения, жилье в Испании, работу для близких и финансовую стабильность.

В течение всей многолетней карьеры Лионеля его отец оставался его единственным официальным агентом. Хорхе лично вел большие контракты, руководил правами на изображение Лео и курировал переговоры с глобальными корпорациями и мировыми футбольными топ-клубами.

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Теги: Футбол Месси
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