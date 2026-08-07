"Для меня все закончено": Усик сделал сенсационное заявление о своей карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик признался, что находится на грани физического и психологического истощения из-за постоянных тренировок. 39-летний украинский боксер готов повесить перчатки на гвоздь сразу после следующего поединка.

"Я не железный"

Усик подтвердил, что его предстоящий выход в ринг станет окончательным прощанием с профессиональным боксом. По словам спортсмена, изнурительные тренировочные лагеря и постоянные нагрузки забрали слишком много сил, поэтому он стремится уделить время семье и воспитанию детей.

Украинец откровенно рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются атлеты при принятии решения об уходе. В отличие от коллег, которые неоднократно объявляют о завершении карьеры и возвращаются снова, Усик отмечает желание поставить окончательную точку.

"Я думаю, меня ждет последний бой. Я не знаю, почему боксеры так часто возвращаются на ринг после завершения карьеры. Возьмите, например, Тайсона Фьюри... Мы слишком долго живем этим спортом, поэтому очень трудно сказать: "Для меня все закончилось". Но когда ты долго занимаешься своей работой, твое тело устает. Мое тоже. Я не железный, я не инопланетянин. У меня есть семья, мои сыновья, мои дочери", - сказал Усик.

Кто станет последним соперником

Ранее украинский чемпион решил добровольно освободить свои титулы WBC, WBA и IBF, сделав их вакантными для других претендентов. Пока команда боксера прорабатывает несколько вариантов для прощального выхода на ринг.

Самым вероятным оппонентом для решающего поединка является американский ветеран Деонтей Уайлдер. Усик отметил, что готов предложить команде соперника выгодные финансовые условия, чтобы провести масштабное и прибыльное сражение напоследок.