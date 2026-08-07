Дюбуа и Уордли сойдутся в реванше: когда и где состоится титульный бой

Чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли уже вскоре снова выйдут в ринг. Стороны принципиально согласовали сроки проведения чемпионского реванша после первой кровавой дуэли.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.
По информации промоутера боксеров Фрэнка Уоррена, рабочая дата повторного поединка - 17 октября. Скорее всего, супертяжеловесы снова встретятся в Манчестере на арене "Co-op Live" – там, где состоялась их первая встреча в мае.
Глава промоутерской компании Queensberry отметил, что официально о бое объявят уже в ближайшие дни. По словам Уоррена, поединок точно запланирован на октябрь, а организаторам осталось согласовать лишь окончательные детали площадки, хотя Манчестер остается приоритетным вариантом.
"Это будет октябрь. Осталось только определиться с местом проведения. Над этим сейчас и работаем. Рассматриваем несколько вариантов. Думаю, что на следующей неделе сможем официально анонсировать бой. Это будет потрясающий поединок. Точно такой же крутой, как и первая их очная схватка", - заверил Уоррен.
Первое сражение между британцами состоялось 9 мая этого года и стало одной из самых жестких стычек в хевивейте. Уордли, впервые защищавший пояс WBO, дважды отправлял Дюбуа в нокдаун в самом начале поединка.
Однако Дюбуа смог перехватить инициативу, истощил соперника и заставил рефери остановить сражение в 11-м раунде.
Сразу после поражения Уордли воспользовался пунктом о немедленном реванше, прописанном в первоначальном контракте.
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