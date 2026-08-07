Дюбуа и Уордли сойдутся в реванше: когда и где состоится титульный бой

Чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли уже вскоре снова выйдут в ринг. Стороны принципиально согласовали сроки проведения чемпионского реванша после первой кровавой дуэли.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring .

Дата и место проведения боя

По информации промоутера боксеров Фрэнка Уоррена, рабочая дата повторного поединка - 17 октября. Скорее всего, супертяжеловесы снова встретятся в Манчестере на арене "Co-op Live" – там, где состоялась их первая встреча в мае.

Глава промоутерской компании Queensberry отметил, что официально о бое объявят уже в ближайшие дни. По словам Уоррена, поединок точно запланирован на октябрь, а организаторам осталось согласовать лишь окончательные детали площадки, хотя Манчестер остается приоритетным вариантом.

"Это будет октябрь. Осталось только определиться с местом проведения. Над этим сейчас и работаем. Рассматриваем несколько вариантов. Думаю, что на следующей неделе сможем официально анонсировать бой. Это будет потрясающий поединок. Точно такой же крутой, как и первая их очная схватка", - заверил Уоррен.

История первого противостояния

Первое сражение между британцами состоялось 9 мая этого года и стало одной из самых жестких стычек в хевивейте. Уордли, впервые защищавший пояс WBO, дважды отправлял Дюбуа в нокдаун в самом начале поединка.

Однако Дюбуа смог перехватить инициативу, истощил соперника и заставил рефери остановить сражение в 11-м раунде.

Сразу после поражения Уордли воспользовался пунктом о немедленном реванше, прописанном в первоначальном контракте.