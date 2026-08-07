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Футбол 07 августа 2026 · 18:32

Цыганков в шаге от трансфера в Ла Лигу: 6-кратный чемпион Испании согласился на условия украинца

"Валенсия" возобновила переговоры после существенного увеличения бюджета
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Цыганков в шаге от трансфера в Ла Лигу: 6-кратный чемпион Испании согласился на условия украинца
Виктор Цыганков (фото: x.com/GironaFC)

Трансфер полузащитника сборной Украины Виктора Цыганкова в "Валенсию" становится все более реальным. "Летучие мыши" вернулись к варианту с подписанием 28-летнего вингера и уже провели новую серию переговоров с его окружением.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание La Grada.

Положительные изменения в "Валенсии" и аппетиты украинца

Испанский гранд недавно возобновил контакты с представителями украинского футболиста. Главным препятствием для перехода ранее считались высокие зарплатные запросы игрока – инсайдер Анхель Гарсия отмечал, что Цыганков стремится получать около 4 миллионов евро в год.

Однако ситуация кардинально изменилась благодаря положительным сдвигам в финансовом состоянии "Валенсии". Увеличение трансферного бюджета позволило 6-кратному чемпиону Испании удовлетворить условия украинца, что существенно повысило шансы успешного завершения соглашения.

После вылета "Жироны" в Сегунду сам игрок лично попросил руководство каталонцев рассмотреть варианты с его продажей.

Конкуренты "летучих мышей" и ценник "Жироны"

Ранее сообщалось, что в услугах Цыганкова также заинтересованы другие представители Ла Лиги - "Реал Сосьедад", "Вильярреал" и "Эспаньол". Впрочем, именно "Валенсия" является фаворитом в борьбе за украинца. Кроме него, "летучие мыши" рассматривают возможность подписания еще одного игрока каталонского клуба - Арнау Мартинеса.

Руководство "Жироны" рассчитывает получить за трансфер Цыганкова компенсацию в размере около 20 миллионов евро. В прошлом сезоне украинец отметился 7 голами и 5 результативными передачами в 34 матчах. Действующее соглашение вингера рассчитано до июня 2027 года, а 50% от суммы его предстоящих продаж достанется киевскому "Динамо".

Ранее мы сообщили, что украинский легионер сменил команду в португальской Примейре.

Теги: Футбол Чемпионат Испании Валенсия
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