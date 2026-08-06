Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

Национальная сборная Украины по хоккею начнет подготовку к первому чемпионату мира по возвращении в элитный дивизион под руководством нового наставника. Главным тренером "сине-желтых" назначен Александр Бобкин.

Изменения на мостике и новый вызов

Специалист сменил на посту главного тренера Дмитрия Христича и его ассистента Олега Шафаренко, которые покинули национальную команду.

Под руководством предыдущего тренерского штаба сборная Украины добилась исторического успеха, завоевав путевку в элитный дивизион мирового хоккея по итогам выступления в Дивизионе 1A.

На предстоящем чемпионате мира украинцы сыграют в группе A, где их соперниками станут сборные Германии, Швейцарии, Финляндии, Швеции, Латвии, Австрии и Словении.

Тренерский бэкграунд Бобкина

Александр Бобкин является многолетним тренером молодежных и юношеских сборных Украины.

Под его руководством юношеская сборная U-18 поднялась в Дивизион 1А, где получила три комплекта наград - два "серебра" и одну "бронзу". Также специалист внес значительный вклад в выход команды U-20 в Дивизион 1А, работая в должности ассистента главного тренера.