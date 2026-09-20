Лучший матч, женские уловки и секреты красоты: блиц с Витой Горобець

Одна из самых опытных игроков команды Вита Горобець поучаствовала в блиц-опросе от Sport RBC.UA , ответив на короткие вопросы о спорте и личной жизни.

Киевский "Будивельник" провел открытую тренировку перед стартом нового баскетбольного сезона. По итогам прошлого розыгрыша команда выиграла и чемпионат, и Кубок Украины, готовится к защите обоих титулов.

Матч с Литвой, стиль игры и совет себе

– Вита, если бы нужно было написать произведение, как в школе, "Как ты провела лето", но с акцентом на баскетбол, что бы ты написала?

– Если с акцентом на баскетбол, то так: дети, тренировки, тренировки, дети.

– Как ты описала бы свой текущий этап в карьере: это поиск новых вызовов или гармония в стабильности?

– Я думаю, поиск чего-то нового. Есть стабильность, но все равно поиск нового.

– Насколько женский баскетбол на профи-уровне изменился с тех пор, когда ты начинала играть?

– О, с того периода времени многое изменилось. И уровень молодых игроков стал другим, и сам баскетбол поменялся.

– Какие именно тенденции в баскетболе тебе нравятся, а какие немного пугают?

– Более хитрая игра. Больше борьбы, вплоть до крови. Женщины – они в этом смысле страшны. У мужчин вы можете увидеть больше какой-нибудь классики, техники. А женщины дерутся и делают это жестко.

– Какой матч в своей карьере ты вспоминаешь чаще всего?

– Точно – один из последних за сборную Украины, когда мы выиграли у Литвы. Эмоциональная игра такова была.

– Ты играла против многих сильных европейских команд. Кого из соперниц назовешь самой сложной командой?

– Наверное, это турецкий клуб Чукурова, с которым мы играли в еврокубках.

- В прошлом сезоне ты отыграла за "Будивельник" 20 матчей, набирала 9.6 очков и 4.8 подбора. Насколько ты довольна этими показателями?

– Всегда хочется лучше. Я никогда не гонялась за статистикой, всегда в приоритете у меня командные действия. Я на площадке закрываю много минусов, которые не всегда видны. Поэтому, если есть победа, то статистика для меня – не главное.

– Если бы ты могла вернуться к началу своей карьеры и дать совет себе 18-летний, что бы ты сказала?

– Следи за здоровьем.

– Поделись секретами женской красоты?

– Улыбка. Открытость. Доброта.

Вита Горобець (фото: БК "Будивельник")

Карьера Виты Горобець

Практически вся игровая карьера 30-летней защитницы связана с киевскими командами. В 2012-2014 годах она выступала за команду "Тим-СКУФ", а в 2017 перебралась в "Киев-Баскет". За киевлянок Горобець играла до 2020-го, после чего перешла в "Прометей".

После начала полномасштабной войны в Украине Вита Горобець снова стала игроком "Киев-Баскета", за который выступала до 2025 года, когда и присоединилась к "Будивельнику". С новым клубом баскетболистка оформила золотой дубль в прошлом сезоне, выиграв чемпионат и Кубок Украины.

За национальную сборную Украины Вита Горобець отыграла 42 матча. В среднем за игру ему удалось набирать 6.5 очков. Также в ее активе 7 матчей за сборную U-18.