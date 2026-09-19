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Футбол 19 сентября 2026 · 21:43

Бой за первое место: "Рома" и "Интер" провели яркий матч в Серии А

На двоих соперники забили четыре гола
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Бой за первое место: "Рома" и "Интер" провели яркий матч в Серии А
Лидер "Ромы" Дониелл Мален на этот раз не забил (фото: Getty Images)
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В 5-м туре Серии А сошлись два лидера чемпионата: "Рома" на "Стадио Олимпико" принимала "Интер". Матч оправдал все ожидания: римляне вели в счете с разницей в два мяча,

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча "Рома" – "Интер"

Команда Джанпьеро Гасперини смогла забить скорый гол: на 6-й минуте отличился Куадио Коне. Французу удалось повторить этот номер уже через полчаса: передача от Джанлуки Манчини вывела Коне на удобную позицию для удара, а голкипер "Интера" Хосеп Мартинес ничем не смог помочь своей команде – 2:0 в пользу "Ромы".

Кристиан Киву понял, что команда нуждается в переменах и в перерыве провел серьезный разговор со своими подопечными. Его эффект "Интер" продемонстрировал уже через считанные секунды после возобновления матча: передачей от Маркуса Тюрама воспользовался лидер "нерра-адзурри" Лаутаро Мартинес. Остановить его не смогли ни защитники "Ромы", ни голкипер Миле Свилар.

Во второй раз Лаутаро Мартинеса оборона "Ромы" упустила уже на 79-й минуте, когда он в касание положил второй мяч в ворота хозяев. У "Ромы" было немало моментов, чтобы решить вопрос победы в домашнем матче, однако реализовать свои шансы представители Вечного города так и не смогли. Вырвать победу мог и "Интер", но гостям не везло в завершающей стадии атак.

Таким образом, действующие лидеры Серии А сохранили свои позиции. И "Интер", и "Рома" имеют по 13 очков в активе. У римского клуба лучшая разница забитых и пропущенных мячей: 14-3 против 15-8.

Серия А. 5-й тур

Рома – Интер – 2:2

Голы: К.Коне, 6, 37; – Л.Мартинес, 46, 79.

Следующие матчи Серии А

После международной паузы "Рома" в гостях сыграет с "Комо". Этот матч запланирован на 11 октября.

"Интер" в следующем туре встретится с "Пармой". Эта игра состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" 10 октября.

Ранее стало известно о тренерских перестановках в "Болонье": Артем Довбик получил нового тренера и вернулся к тренировкам после травмы.

Теги: Рома Футбол
Главные матчи
Лига 1 19 сентября 21:45
Лион - : - Ренн
Ла Лига 19 сентября 22:00
Севилья - : - Барселона
Серия А 20 сентября 13:30
Фиорентина - : - Наполи
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