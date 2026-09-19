"Будивельник" отказался от еврокубков: тренер озвучил причину

Главный тренер женской команды баскетбольного клуба "Будивельник" Виталий Черный во время медиа дня команды рассказал, почему киевлянки не сыграют в еврокубках в текущем сезоне. Тренер отметил проблемную логистику, которая существенно влияет на планы и состояние команды.

Ключевая проблема – логистика

По словам Черния, идею выступления "Будивельника" в еврокубках сезона 2026/2027 поддерживало руководство клуба, а тренеры и игроки также выражали желание попробовать свои силы на международном уровне. Проанализировав вызовы, с которыми команде придется столкнуться на этом пути, от этих планов пришлось отказаться.

"Руководство хотело, чтобы мы играли, тренерский состав и девушки тоже имели желание попробовать свои силы на международной арене. И все к этому шло, но... Мы понимаем, в каком мире мы живем. И в первую очередь, причина нашего отказа заключается в логистике. На данном этапе она очень влияет на наши планы. Я много поездил за это время и действительно, переезды порой очень сложные. Исключительно поэтому мы решили не играть в еврокубках этого сезона", – рассказал Виталий Черний во время открытой тренировки команды.

Как играет "Будивельник"

В прошлом сезоне киевлянки впервые в истории стали чемпионками женской Суперлиги. Предыдущий розыгрыш стал для команды первым за время полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Кроме чемпионата, игроки "Будивельника" были сильнейшими и в Кубке Украины. В финале команда Виталия Черния одолела одесский "ИнтерХим" – 66:41.