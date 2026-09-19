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Футбол 19 сентября 2026 · 20:11

Неожиданность уик-энда: "Брайтон" отпраздновал клубный юбилей победой над "Арсеналом"

Команда Фабиана Хюрцелера не оставила шансов действующему чемпиону
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Неожиданность уик-энда: "Брайтон" отпраздновал клубный юбилей победой над "Арсеналом"
Болельщики "Брайтона" получили приятный подарок (фото: ФК "Брайтон")
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В матче 5-го тура Английской Премьер-лиги "Брайтон" на своем поле победил лондонский "Арсенал". Встреча завершилась со счётом 3:0. Символично, что эту победу хозяева одержали в день празднования юбилея - "Брайтону" исполнилось 125 лет.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча "Брайтон" – "Арсенал"

В первом тайме хозяева забили в ворота соперника два мяча. На 31-й минуте Харалампос Костулас ассистировал Паскалю Гроссу и тот с рикошетом от стойки поразил ворота Давида Раи.

Второй мяч "канониры" пропустили под занавес первого тайма. На этот раз Костулас решил не ассистировать, а нанести удар с дальней дистанции – 2:0.

В начале второго тайма "Арсенал" пропустил в третий раз: подачу с углового замкнул Андрес Чема. Действующий чемпион Англии в итоге так и не смог найти ключ к воротам соперника и потерпел разгромное поражение.

"Брайтон" победил со счетом 3:0 – и это самый лучший подарок собственным болельщикам на 125-летие клуба.

Английская Премьер-лига. 5-й тур

"Брайтон" – "Арсенал" – 3:0

Голы : Гросс, 31; Костулас, 45; Чема, 57.

Турнирная таблица АПЛ

Эта победа позволила "Брайтону" подняться на третье место турнирной таблицы. В пяти матчах команда набрала 10 очков. Единственное поражение "Брайтон" потерпел во втором туре, уступив "Челси" (3:4).

"Арсенал" к этому матчу шел без поражений, набрав 12 очков. Поражением прямого конкурента в борьбе за первое место в таблице может воспользоваться Манчестер Сити, который в воскресенье сыграет с Сандерлендом.

Ранее в дерби аутсайдеров АПЛ "Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле" .

Теги: Арсенал Футбол
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