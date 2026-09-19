Невероятный финал: "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом"

Киевский "Сокол" победил "Кременчуг" в финале Кубка Украины. Столичный клуб смог вырвать победу в тяжелом для себя матче.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Кубок Украины по хоккею. Финал

"Кременчуг" - "Сокол" - 5:6 (1:3, 4:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8:14 Кривошапкин (Абаджян, Матусевич), 1:1 – 11:27 Чердак (Мазур, Полоницкий), 1:2 – 11:42 Тимченко (Бородай, Захаров), 1:3 – 19:33 Захаров (Бородай, Полоницкий), 2:3 – 28:58 Абаджян (Кривенко), 3:3 – 32:33 Кругляков (Кривошапкин), 4:3 – 33:22 Малик (Полищук), 5:3 – 35:33 Геворкян (Андрущенко), 5:4 – 39:10 Захаров (Бородай, Ратушный), 5:5 – 42:34 Тищенко (Горлушко), 5:6 (45:39 Олейник (Янишевский).

Течение игры

"Сокол" уверенно начал матч, выиграв первый период со счетом 3:1 – хотя именно хозяева открыли счет в матче. Однако во втором периоде столичный клуб откровенно провалился, уступив 1:4.

В итоге решающий третий период команды выходили при счете 5:4 в пользу "Кременчуга". Однако в заключительной 20-минутке "Сокол" смог дожать соперника и победил 6:5.

Исторический контекст

Таким образом, "Сокол" отомстил за прошлогоднее поражение от "Кременчуга" в финале. В 2025 году киевляне уступили со счетом 0:6. Таким образом, "Кременчуг" остается двукратным обладателем Кубка.

А вот "Сокол" стал первым в истории Украины трехкратным победителем турнира. Ранее киевляне брали трофей в 2007 и 2022 годах.