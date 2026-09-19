rbc.ua
UA | RU
Суббота, 19 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Невероятный финал: "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 19 сентября 2026 · 14:49

Невероятный финал: "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом"

Киевляне в третий раз стали обладателями этого трофея
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Невероятный финал: "Сокол" вырвал победу в Кубке Украины над "Кременчугом"
"Сокол" первым в Украине выиграл Кубок трижды (Фото: hcsokil, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Киевский "Сокол" победил "Кременчуг" в финале Кубка Украины. Столичный клуб смог вырвать победу в тяжелом для себя матче.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Кубок Украины по хоккею. Финал

"Кременчуг" - "Сокол" - 5:6 (1:3, 4:1, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 8:14 Кривошапкин (Абаджян, Матусевич), 1:1 – 11:27 Чердак (Мазур, Полоницкий), 1:2 – 11:42 Тимченко (Бородай, Захаров), 1:3 – 19:33 Захаров (Бородай, Полоницкий), 2:3 – 28:58 Абаджян (Кривенко), 3:3 – 32:33 Кругляков (Кривошапкин), 4:3 – 33:22 Малик (Полищук), 5:3 – 35:33 Геворкян (Андрущенко), 5:4 – 39:10 Захаров (Бородай, Ратушный), 5:5 – 42:34 Тищенко (Горлушко), 5:6 (45:39 Олейник (Янишевский).

Течение игры

"Сокол" уверенно начал матч, выиграв первый период со счетом 3:1 – хотя именно хозяева открыли счет в матче. Однако во втором периоде столичный клуб откровенно провалился, уступив 1:4.

В итоге решающий третий период команды выходили при счете 5:4 в пользу "Кременчуга". Однако в заключительной 20-минутке "Сокол" смог дожать соперника и победил 6:5.

Исторический контекст

Таким образом, "Сокол" отомстил за прошлогоднее поражение от "Кременчуга" в финале. В 2025 году киевляне уступили со счетом 0:6. Таким образом, "Кременчуг" остается двукратным обладателем Кубка.

А вот "Сокол" стал первым в истории Украины трехкратным победителем турнира. Ранее киевляне брали трофей в 2007 и 2022 годах.

Ранее мы рассказывали, как "Сокол" и "Кременчуг" преодолели соперников на пути в финал .

Теги: Хоккей Кубок Украины Сокол
Главные матчи
УПЛ 19 сентября 15:30
Заря - : - Динамо
АПЛ 19 сентября 17:00
Брайтон - : - Арсенал
Ла Лига 19 сентября 22:30
Севилья - : - Барселона
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
НАБУ открыло дело против экс-тренера "Динамо" за вымогательство денег: что известно НАБУ открыло дело против экс-тренера "Динамо" за вымогательство денег: что известно Заключительная попытка принесла медаль: Кохан завоевал "серебро" на легкоатлетическом турнире в Польше Заключительная попытка принесла медаль: Кохан завоевал "серебро" на легкоатлетическом турнире в Польше Макгрегор готов продолжить карьеру в кулачных боях после UFC Макгрегор готов продолжить карьеру в кулачных боях после UFC
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер