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Другое 18 сентября 2026 · 22:44

Заключительная попытка принесла медаль: Кохан завоевал "серебро" на легкоатлетическом турнире в Польше

Украинский метатель молота уступил только пятикратному чемпиону мира
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Заключительная попытка принесла медаль: Кохан завоевал "серебро" на легкоатлетическом турнире в Польше
Михаил Кохан (фото: Getty Images)
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Украинский метатель молота Михаил Кохан завоевал серебряную награду на престижном турнире Серебряной серии Континентального легкоатлетического тура в Польше.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Кохан вырвал "серебро" в последней попытке

Михаил Кохан выступил на турнире Серебряной серии континентального легкоатлетического тура, который состоялся в Польше. В секторе для метания молота украинец соревновался преимущественно с представителями страны-хозяйки.

Судьбу второго места Кохан решил лишь в своей шестой, заключительной попытке. Украинец отправил молот на 77,16 метра, показав свой лучший результат на турнире.

Этот результат позволил ему подняться на вторую ступень пьедестала и стать вице-чемпионом соревнований.

Украинец уступил лишь легенде

Золотую медаль завоевал титулованный польский метатель Павел Файдек. Пятикратный чемпион мира показал результат 79,04 метра.

Таким образом, Кохану для победы не хватило 1,88 метра. При этом украинец оставил позади других соперников и завершил выступление на турнире с серебряной наградой.

Ранее Ярослава Магучих подвела итоги сезона и раскрыла планы после триумфа.

Теги: Легкая атлетика
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