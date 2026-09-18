"Может, Мальдера вызовет седьмым нападающим": Назарий Федоровский – об историческом голе в ворота "Черноморца"

Голкипер киевской "Оболони" Назарий Федоровский стал настоящим героем матча 7-го тура УПЛ против одесского "Черноморца" (1:1). На последних добавленных минутах он пошел в чужую штрафную, забил спасительный мяч и принес "пивоварам" сверхважную ничью.

После игры вратарь эксклюзивно поделился эмоциями из забитого мяча из Sport RBC.UA.

Федоровский отметил подачу Суханова

"Ощущения невероятные, я очень рад, что помог команде получить важную ничью, – признается футболист. – Очень приятно войти в историю моего родного клуба. Хочу, чтобы этот гол стал толчком к нашим предстоящим победам".

По словам игрока, специально такие подключения к атакам команда не наигрывает.

"Подобного никогда не отрабатывал, но когда шел в штрафную, почти всегда добирался до мяча. На этот раз, благодаря прекрасной подаче Суханова, удалось даже забить", – рассказал вратарь.

Федоровский стал лишь вторым голкипером в истории элитного дивизиона чемпионата Украины, которому удалось забить гол по игре. Первым был Евгений Боровик, который в 2010 году, защищая цвета "Кривбасса", поразил ворота киевского "Арсенала" (1:1) – символически, что мяч также был забит в компенсированное время.

"Я знаю об этом, – комментирует свое историческое достижение Федоровский. – Евгений – мой товарищ, он меня уже поздравил".

Евгений Боровик поздравил Назария Федоровского (фото: Назарий Федоровский)

Федоровский ждет звонок Мальдеры

На шутливый вопрос о том, не планируют ли в клубе теперь перевести его в линию нападения, герой матча ответил с юмором: "Пока нет. Может, Мальдера седьмым вызовет".

Примечательно, что это лишь второй гол "Оболони" в текущем сезоне. Следовательно, Федоровский теперь разделяет гонку бомбардиров в своем коллективе.

Добавим, что теперь у "Черноморца" пять баллов и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. В то же время "Оболонь" получила четыре пункта и разместилась на 14-й позиции. В следующем туре "Черноморец" сыграет с "Харьковом", в то же время "Оболонь" попробует свои силы с "Кривбассом".