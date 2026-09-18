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Теннис 18 сентября 2026 · 18:55

Костюк не сыграет за Украину на Кубке Билли Джин Кинг: что случилось с теннисисткой и кто ее заменит

Вторая ракетка страны сообщила неутешительные новости
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Костюк не сыграет за Украину на Кубке Билли Джин Кинг: что случилось с теннисисткой и кто ее заменит
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Вторая ракетка Украины и 10-я в мировом рейтинге Марта Костюк не поможет национальной сборной в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление спортсменки в личном Instagram.

Что случилось с Мартой

Костюк опубликовала обращение в социальных сетях, в котором призналась, что медицинская диагностика заставила ее изменить все спортивные планы на ближайшее время.

"Я чувствовала боль в запястье последние несколько недель. Надеялась, что отдых после US Open поможет, но, к сожалению, боль усилилась. МРТ подтвердила, что запястью нужно больше времени и надлежащее восстановление, прежде чем я снова смогу соревноваться", – поделилась теннисистка.

Она добавила, что ей очень жаль пропускать командные соревнования, поскольку выступления за сборную Украины всегда остаются для нее особенными, однако сейчас главная задача – полностью восстановиться после повреждения.

Состав сборной и решающие матчи в Китае

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг-2026 будет проходить с 22 по 27 сентября в китайском Шэньчжэне. В заявке украинской команды остаются Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Людмила Киченок. Кто заменит в составе Костюк – станет известно позже.

В четвертьфинале соревнований сборная Украины встретится с командой Бельгии. Матчевая встреча состоится в четверг, 24 сентября.

Ранее мы писали, что Александру Олейникову исключили из сборной Украины по "неспортивным причинам".

Теги: Теннис Сборная Украины Марта Костюк
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УПЛ 18 сентября 13:00
Черноморец - : - Оболонь
УПЛ 18 сентября 15:30
Полесье - : - Кривбасс
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