"Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины

В пятницу, 18 сентября, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины-2026/27. Уже на этой стадии состоится встреча "Шахтера" и "Динамо".
О результатах жеребьевки сообщает Sport RBC.UA.
1/16 финала турнира преодолели сразу 11 представителей УПЛ, а также два клуба из Первой лиги и две любительские команды. Последний участник 1/8 финала определится позже.
Матч "Тростянец" - "Чернигов", запланированный на 17 сентября, не состоялся из-за длительной воздушной тревоги. Поединок перенесен на 6 октября и начнется в 11:00.
Напомним, что в Кубке Украины противостояние будет длиться один матч. В случае ничьей в основное время команды сразу переходят в серию пенальти.
Вот такие пары в конце концов сформировались:
Базовыми датами матчей являются 27-29 октября.
Ранее мы сообщали, что "Шахтер" одним из последних прошел в 1/8 финала - "горняки" на классе прошли "Ольховцы".