Пушка Назарины и дебютные голы: "Шахтер" на классе вышел в следующий раунд Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" убедительно одолел закарпатские "Ольховцы" в матче 1/16 финала Кубка Украины. Подопечные Арды Турана разгромили представителя Второй лиги и уверенно шагают в следующий раунд турнира.

Кубок Украины, 1/16 финала

"Ольховцы" (2 лига) – "Шахтер" (Донецк, УПЛ) – 0:3

Голы: Назарина, 30, Карвальо, 44, Цуканов, 72

Контрасты "Ольховцев" и плотный график "Шахтера"

Скромные "Ольховцы", выступающие во Второй лиге и являющиеся абсолютными аутсайдерами группы А без единой победы в своем дивизионе, уже создали громкую сенсацию в текущем розыгрыше Кубка страны. В 1/32 финала закарпатцы выбили представителя элиты – одесский "Черноморец" (1:0). Коллектив, в составе которого играют опытные Михаил Шестаков, Сергей Панасенко и Дмитрий Немчанинов, попытались дать бой и действующему чемпиону Украины.

В свою очередь, "Шахтер" вынужден работать в условиях сверхплотного графика – три матча за семь дней. Главный тренер донецкой команды Арда Туран перед важным матчем чемпионата против ЛНЗ прибегнул к глубокой ротации и выпустил на поле резервный состав, дав шанс игрокам ротации.

"Горняки" начали матч в следующем составе: Фесюн, Азаров, Марлон Сантос, Назарина, Винисиус, Цуканов, Сметана, Бруниньо, Раян, Элиас, Проспер.

Шедевр Назарины и гол Карвальо

Донетчане сразу завладели инициативой на поле и регулярно беспокоили голкипера хозяев Абрамова. Счет на 30-й минуте открыл Егор Назарина, который роскошным ударом со штрафного почти от центра поля поразил верхний угол ворот.

Под занавес первого тайма "горняки" удвоили преимущество: Азаров отдал в центр штрафной на Карвальо, который заменил травмированного Райана, и тот низом отправил мяч в дальний угол.

Контроль игры и точка от Цуканова

Начало второго тайма запомнилось смелыми выпадами "Ольховцев", однако острее продолжал действовать "Шахтер". В частности, Дмитрий Крыськив проверил на прочность перекладину ворот хозяев. А на 72-й минуте "горняки" окончательно сняли все вопросы о победителе: Виктор Цуканов успешно сыграл на добивании, вколотив мяч под перекладину - 3:0.

"Шахтер" в эконом-режиме вышел в 1/8 финала.