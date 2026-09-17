rbc.ua
UA | RU
Четверг, 17 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Месси зажег в финале и принес "Интер Майами" новый трофей (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 сентября 2026 · 10:12

Месси зажег в финале и принес "Интер Майами" новый трофей (видео)

Легендарный нападающий самостоятельно решил судьбу матча против чемпиона Мексики
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Месси зажег в финале и принес "Интер Майами" новый трофей (видео)
Месси завоевал очередной трофей в "Интер Майами" (фото: x.com/InterMiamiCF)
Add as a preferred source on Google

Американский "Интер Майами" завоевал очередной трофей в своей истории, уверенно одолев мексиканский "Крус Асуль" в финале Кубка Кампеонес. Главным героем решающего поединка снова стал Лионель Месси.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Кубок Кампеонес-2026

"Интер Майами" (США) – "Крус Асуль" (Мексика) – 2:0

Голы: Месси, 24, Каземиро, 81

Бенефис легендарного аргентинца

Месси открыл счет уже на 24-й минуте. А под занавес поединка выступил в роли ассистента, отдав результативную передачу на Каземиро, забившего свой четвертый мяч в последних пяти играх.

Эта победа стала особенной для нового наставника "Интер Майами" Кили Гонсалеса. Поединок стал для него дебютным во главе клуба после отставки Гильермо Ойоса.

Месси зажег в финале и принес &quot;Интер Майами&quot; новый трофей (видео)

Лионель Месси с Кубком Кампеонес (фото: x.com/InterMiamiCF)

Исторический успех для клуба из Флориды

"Интер Майами" впервые в истории завоевал Кубок Кампеонес – турнир, в котором с 2018 года традиционно соревнуются победитель МЛС и чемпион мексиканской Лиги MX. Благодаря этому успеху представители МЛС сравнялись по количеству титулов с мексиканскими клубами – теперь у обоих лиг по 4 трофея.

Месси зажег в финале и принес &quot;Интер Майами&quot; новый трофей (видео)

Читайте также, как Месси неожиданно получила вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры.

Теги: Футбол Месси
Главные матчи
Кубок Украины 17 сентября 15:00
Вильховцы - : - Шахтер
Лига Европы 17 сентября 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Лига Европы 17 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Борнмут
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
70 лет Виктору Грачеву: 7 фактов о легенде "Шахтера", которые стоит знать 70 лет Виктору Грачеву: 7 фактов о легенде "Шахтера", которые стоит знать Костюк получила неожиданный подарок в Гвадалахаре: украинка уже в четвертьфинале WTA 500 Костюк получила неожиданный подарок в Гвадалахаре: украинка уже в четвертьфинале WTA 500 Яремчук забил победный гол "Олимпиакоса" в матче Лиги Европы Яремчук забил победный гол "Олимпиакоса" в матче Лиги Европы
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер