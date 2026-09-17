Месси зажег в финале и принес "Интер Майами" новый трофей (видео)

Американский "Интер Майами" завоевал очередной трофей в своей истории, уверенно одолев мексиканский "Крус Асуль" в финале Кубка Кампеонес. Главным героем решающего поединка снова стал Лионель Месси.

Кубок Кампеонес-2026

"Интер Майами" (США) – "Крус Асуль" (Мексика) – 2:0

Голы: Месси, 24, Каземиро, 81

Бенефис легендарного аргентинца

Месси открыл счет уже на 24-й минуте. А под занавес поединка выступил в роли ассистента, отдав результативную передачу на Каземиро, забившего свой четвертый мяч в последних пяти играх.

Эта победа стала особенной для нового наставника "Интер Майами" Кили Гонсалеса. Поединок стал для него дебютным во главе клуба после отставки Гильермо Ойоса.

Лионель Месси с Кубком Кампеонес (фото: x.com/InterMiamiCF)

Исторический успех для клуба из Флориды

"Интер Майами" впервые в истории завоевал Кубок Кампеонес – турнир, в котором с 2018 года традиционно соревнуются победитель МЛС и чемпион мексиканской Лиги MX. Благодаря этому успеху представители МЛС сравнялись по количеству титулов с мексиканскими клубами – теперь у обоих лиг по 4 трофея.