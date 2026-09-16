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Теннис 16 сентября 2026 · 22:28

Костюк получила неожиданный подарок в Гвадалахаре: украинка уже в четвертьфинале WTA 500

Американка снялась с соревнований, так что первая ракетка турнира даже не выходила на корт
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Костюк получила неожиданный подарок в Гвадалахаре: украинка уже в четвертьфинале WTA 500
Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Вторая ракетка Украины и 10-я в мировом рейтинге Марта Костюк досрочно оформила путевку в 1/4 финала на турнире серии WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре. Поединок второй стадии соревнований с участием украинки так и не состоялся.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Почему отказалась американка

Костюк начала соревнование в Мексике в статусе лидера посева, благодаря чему автоматически пропускала первый круг. В 1/8 финала украинка должна была встретиться с представительницей США Тейлор Таунсенд (WTA 98), в прошлом возглавлявшей мировой рейтинг в парном разряде.

Впрочем, поединок был отменен до его начала. Американская спортсменка вынуждена была сняться с турнира из-за внезапной болезни, позволив Костюк без лишних усилий и затрат сил пройти в четвертьфинальную стадию.

Ожидание следующей соперницы

Сейчас украинская теннисистка ждет завершения второго круга, чтобы узнать имя своей будущей оппонентки.

Соперница Костюк определится в противостоянии между американской теннисисткой Кайлой Дэй (WTA 123) и "нейтральной" россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA 50).

Ранее сообщалось, что Юлия Стародубцева назвала свою следующую цель после прорыва в рейтинге WTA.

Теги: Теннис Марта Костюк
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