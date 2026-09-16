ЛНЗ берет реванш у "Буковины" в необычной серии пенальти: все результаты 1/16 финала Кубка Украины

В среду, 16 сентября, состоялось четыре матча 1/16 финала Кубка Украины. В двух из них играли между собой представители элитного дивизиона отечественного футбола.

Драматическое сражение в Черновцах

Два представителя Премьер-лиги черновицкая "Буковина" и черкасский ЛНЗ не смогли открыть счет в основное время. Судьба путевки в 1/8 финала решилась в серии пенальти, где сильнее оказались черкасцы.

ЛНЗ реализовал три своих удара – отличились Дидык, Яшари и Кузык. Хозяева же не забили ни одного пенальти – промахнулись Дахновский, Кожушко и Груша. Таким образом, команда Виталия Пономарева вышла в 1/8 финала и взяла реванш у черновчан за поражение в серии пенальти на стадии 1/4 финала предыдущего розыгрыша Кубка Украины.

Как завершились другие матчи

Самым результативным поединком игрового дня стала встреча ковалевского "Колоса" и львовских "Карпат" . Команды забили пять голов, а победу со счетом 3:2 одержали львовяне.

Ровенский "Верес" в гостях минимально победил "Куликов-Белку". Единственный гол в матче в компенсированное к первому тайму время забил Харатин.

Еще один представитель УПЛ - "Харьков" - одолел "Прикарпатье-Благо" из Ивано-Франковска (2:0). Победу команде принесли голы Забергджи на 42-й минуте и Гаджиева в начале второго тайма.

Кубок Украины, 1/16 финала. Результаты матчей 16 сентября:

"Колос" (Ковалевка, УПЛ) – "Карпаты" (Львов, УПЛ) – 2:3

Голы: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68

"Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск, 1 лига) – "Харьков" (УПЛ) – 0:2

Голы: Забергджа, 42, Гаджиев, 50

"Куликов-Белка" (1 лига) – "Верес" (Ровно, УПЛ) – 0:1

Гол: Харатин, 45+1

"Буковина" (Черновцы, УПЛ) – ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) – 0:0, пенальти – 0:3

Таким образом, по итогам четырех матчей 16 сентября в 1/8 финала Кубка Украины вышли ЛНЗ, "Верес", "Харьков" и "Карпаты".