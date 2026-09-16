Победа на характере: "Карпаты" дважды отыгрались против "Колоса" в 1/16 финала Кубка Украины

Львовские "Карпаты" и "Колос" из Ковалевки выдали голевую феерию в 1/16 финала Кубка Украины. "Львы" смогли победить, дважды уступая в счете.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Течение матча

Ковалевцы воспользовались преимуществом домашнего поля и уже на 8-й минуте открыли счет. "Карпаты" в конце концов смогли сравнять счет, но под самую концовку первого тайма Ндукве снова вывел "Колос" вперед.

К сожалению для хозяев, во втором тайме забивали только "Карпаты". Чачуа уже на старте второй половины сравнял счет. А через 20 минут Вантух принес команде Франа Фернандеса победу.

Кубок Украины-2026/27. 1/16 финала

"Колос" - "Карпаты" - 2:3 (2:1, 0:2)

Голы: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68.

Следующие матчи и участники 1/8 финала

Завершающие матчи 1/16 финала Кубка пройдут сегодня, 16 сентября, и в четверг, 17 сентября.

Так, в среду станут известные победители пар "Прикарпатье" - "Харьков", "Куликов-Белка" - "Вересок" и "Буковина" - ЛНЗ.

А уже завтра состоится еще два матча - "Тростянец" будет принимать "Чернигов", а "Ольховцы" - "Шахтер".

В следующую стадию уже прошли "Кривбасс", "Металлист", "Эпицентр", "Александрия", "Новый Раздел", "Левый Берег", "Заря", "Полесье", "Динамо" и "Карпаты".