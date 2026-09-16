rbc.ua
UA | RU
Среда, 16 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 16 сентября 2026 · 12:10

Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры

Приглашения на матч в Буэнос-Айросе также получили все партнеры Месси на ЧМ-2022
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры
Месси вернется в сборную ради прощального матча (Фото: leomessi, Instagram)
Add as a preferred source on Google

39-летний нападающий Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские поединки. Матч против Бенина, который состоится на стадионе в Буэнос-Айресе, станет для капитана Альбиселеста официальным прощальным поединком в национальной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение сборной Аргентины.

Расписание матчей и грандиозное чествование капитана

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) заранее согласовала возвращение Лео, чтобы устроить ему заслуженное уважение после того, как 31 августа он объявил о завершении международной карьеры.

Перед финальным аккордом аргентинцы проведут серию товарищеских игр – 30 сентября против Боливии и 3 октября – против Буркина-Фасо. А уже 6 октября состоится прощальный матч Месси против Бенина.

Как отметил глава AFA Клаудио Тапия, на игру против Бенина вместе с семьями приглашены все игроки, которые боролись вместе с Месси титул чемпионов мира 2022 года в Катаре.

Величественное наследие Месси в национальной команде

В общей сложности в футболке сборной Аргентины легендарный нападающий провел 207 матчей, отличившись 125 голами и 68 результативными передачами.

Последним официальным турниром в карьере Месси стал ЧМ-2026, где Аргентина завоевала "серебро", уступив в финале Испании в дополнительное время. С 21-м голом на мундиалях Месси занимает второе место в истории чемпионатов мира, уступая лишь Мбаппе.

Ранее мы сообщали, что экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной.

Теги: Футбол Месси Сборная Аргентины
Главные матчи
Кубок Украины 16 сентября 16:00
Буковина - : - ЛНЗ
Лига Европы 16 сентября 22:00
Андерлехт - : - Лион
Лига Европы 16 сентября 22:00
Милан - : - Бенфика
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Юлия Стародубцева: "После победы над Рыбакиной думала, смогу ли это сделать еще раз" Юлия Стародубцева: "После победы над Рыбакиной думала, смогу ли это сделать еще раз" Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы Второй раз в карьере: Магучих претендует на статус лучшей легкоатлетки Европы Конец эпохи: экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной Конец эпохи: экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер