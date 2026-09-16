Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры

39-летний нападающий Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские поединки. Матч против Бенина, который состоится на стадионе в Буэнос-Айресе, станет для капитана Альбиселеста официальным прощальным поединком в национальной команде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение сборной Аргентины.
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) заранее согласовала возвращение Лео, чтобы устроить ему заслуженное уважение после того, как 31 августа он объявил о завершении международной карьеры.
Перед финальным аккордом аргентинцы проведут серию товарищеских игр – 30 сентября против Боливии и 3 октября – против Буркина-Фасо. А уже 6 октября состоится прощальный матч Месси против Бенина.
Как отметил глава AFA Клаудио Тапия, на игру против Бенина вместе с семьями приглашены все игроки, которые боролись вместе с Месси титул чемпионов мира 2022 года в Катаре.
В общей сложности в футболке сборной Аргентины легендарный нападающий провел 207 матчей, отличившись 125 голами и 68 результативными передачами.
Последним официальным турниром в карьере Месси стал ЧМ-2026, где Аргентина завоевала "серебро", уступив в финале Испании в дополнительное время. С 21-м голом на мундиалях Месси занимает второе место в истории чемпионатов мира, уступая лишь Мбаппе.
Ранее мы сообщали, что экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной.