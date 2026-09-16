ЛНЗ бере реванш у "Буковини" в незвичайній серії пенальті: всі результати 1/16 фіналу Кубка України

У середу, 16 вересня, відбулися чотири матчі 1/16 фіналу Кубка України. В двох з них між собою грали представники елітного дивізіону вітчизняного футболу.
Про результати ігрового дня – повідомляє Sport RBC.UA.
Два представники Прем'єр-ліги чернівецька "Буковина" та черкаський ЛНЗ не змогли відкрити рахунок в основний час. Доля путівки до 1/8 фіналу вирішилася в серії пенальті, де сильнішими виявилися черкасці.
ЛНЗ реалізував три свої удари – відзначилися Дідик, Яшарі та Кузик. Господарі ж не забили жодного пенальті – схибили Дахновський, Кожушко та Груша.Таким чином, команда Віталія Пономарьова вийшла до 1/8 фіналу та взяла реванш у чернівчан за поразку в серії пенальті на стадії 1/4 фіналу попереднього розіграшу Кубка України.
Найрезультативнішим поєдинком м ігрового дня стала зустріч ковалівського "Колоса" та львівських "Карпат". Команди забили п'ять голів, а перемогу з рахунком 3:2 здобули львів'яни.
Рівненський "Верес" у гостях мінімально переміг "Куликів-Білку". Єдиний гол у матчі у компенсованій до першого тайму час забив Харатін.
Ще один представник УПЛ – "Харків" – здолав "Прикарпаття-Благо" з Іванно-Франківська (2:0). Перемогу команді принесли голи Забергджі на 42-й хвилині та Гаджиєва на початку другого тайму.
Кубок України, 1/16 фіналу. Результати матчів 16 вересня:
"Колос" (Ковалівка, УПЛ) – "Карпати" (Львів, УПЛ) – 2:3
Голи: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 – Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68
"Прикарпаття-Благо" (Івано-Франківськ, 1 ліга) – "Харків" (УПЛ) – 0:2
Голи: Забергджа, 42, Гаджиєв, 50
"Куликів-Білка" (1 ліга) – "Верес" (Рівне, УПЛ) – 0:1
Гол: Харатін, 45+1
"Буковина" (Чернівці, УПЛ) – ЛНЗ (Черкаси, УПЛ) – 0:0, пенальті – 0:3
Таким чином, за підсумками чотирьох матчів 16 вересня до 1/8 фіналу Кубка України вийшли ЛНЗ, "Верес", "Харків" та "Карпати".
Раніше ми повідомили, що в УПЛ планують глобальні зміни з наступного сезону.