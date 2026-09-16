Юлія Стародубцева: "Після перемоги над Рибакіною думала, чи зможу зробити це ще раз"

В інтерв'ю Sport RBC.UA Юлія Стародубцева розповіла про психологічні зміни після великих перемог, матчі проти топових суперниць, головний урок зустрічі з Рибакіною на US Open, бажання пробитися до топ-30, а також про Каховку, яку не може відвідати з 2022 року, та Україну, за якою сумує під час постійних подорожей тенісним туром.

2026 рік став для Юлії Стародубцевої сезоном великих проривів. Українка дійшла до фіналу турніру WTA 500 у Чарльстоні, піднялася на найвищу у кар'єрі 43 позицію світового рейтингу, а на Roland Garros сенсаційно перемогла Єлєну Рибакіну. На US Open Стародубцева дійшла до четвертого кола, де вдруге за сезон зустрілася з казахстанською тенісисткою та цього разу поступилася у двох сетах.

"Чарльстон дав впевненість у власних силах"

– Юлю, якщо подивитися на ваш сезон у цілому – від фіналу Чарльстона до четвертого кола US Open – чи відчуваєте, що 2026-й став для вас якісним стрибком на новий рівень?

– Так, Чарльстон став гарним початком року та придав багато впевненості. 2026 рік загалом приніс мені нові досягнення, емоції та досвід. Кожен рік хочеться досягати щось більшого і зараз мені здається, що я роблю кроки в правильному напрямку. Навіть якщо судити просто за рейтингом.

– Чарльстон став, мабуть, одним із головних проривів року – перший фінал турніру WTA 500 і одразу перемоги над дуже сильними суперницями. Що тоді змінилося у вашому сприйнятті власних можливостей?

– Після Чарльстона, як я вже сказала, зʼявилась якась певна впевненість і розуміння, що я можу грати на дуже високому рівні.

– Після Чарльстона ви піднялася на 53-тє місце світового рейтингу – поки найвище у кар’єрі. Чи почали ви після цього інакше відчувати себе на турнірах, коли виходите проти суперниць із топ-20 або топ-30?

– Так, після турніру, був такий момент, що я зрозуміла, що можу обігравати найкращих гравців світу. Але не можу сказати, що я так не відчувала себе до цього, тому що в мене вже були гарні результати до цього.

Я можу сказати точно, що чим більше таких результатів, тим більше усвідомлення на якому рівні я можу грати. Такі результати – це як доказ самому собі, що я можу. І вони завжди потрібні кожному гравцю.

Юлія Стародубцева (інфографіка: Sport RBC.UA)

– На US Open ви провели дуже яскравий матч із Марією Саккарі: програли перший сет 1:6, але відігралася, причому в другому сеті довелося рятувати матчболи. Що відбувалося в голові в той момент, коли здавалося, що матч уже вислизає?

– Це такі делікатні моменти в матчі, коли ти на половину думаєш, що ти зараз підеш тиснути руку, але в одно час намагаєшся все ж таки не віддати матч просто так. Якщо передивитися всі матч-боли, це були довгі розіграші та Саккарі помилялася в кінці. Я просто намагалася не віддати їй матч на своїй помилці, тому що відчувала, що вона не буде грати агресивно в ці моменти.

– Після перемоги над Саккарі на вас чекала Єлєна Рибакіна – і це вже була друга зустріч із нею цього сезону після сенсаційної перемоги на Roland Garros. Чи було психологічно простіше виходити проти неї, знаючи, що ви вже можете її обіграти?

– Психологічно, це були дуже різні два матчі. Після того, як ти обіграв когось такого рівня, думки приходять, щось на кшталт "чи зможу я зробити це ще раз" і іноді дуже складно цього позбутися і це приносить інші хвилювання. Я б навіть сказала, що я більше хвилювалася в цей раз ніж минулого разу. Але я ще раз побачила, що я можу. В мене були великі шанси, та сетбол.

Огляд матчу Стародубцева – Рибакіна на "Ролан Гаррос-2026"

– Матч із Рибакіною на US Open ви програли 6:7, 3:6, але перший сет був дуже близьким. Чого не вистачило цього разу, щоб знову створити сенсацію?

– Чого не хватило цього разу? Можливо, трішки більше віри в себе.

"Було б приємно бути в топ-30 та сіяною на "шлемах"

– Якщо порівняти вас на початку сезону і зараз, у чому ви самі бачите найбільший прогрес, фізично, тактично чи психологічно?

– Я намагаюся прогресувати в усіх сферах. Є фокус і на тенісі, і на фізичному плані та досвід мені допомагає в психологічному плані теж. Якщо є ціль ставати кращим гравцем, треба приділяти увагу всім сферам. Але якщо я маю сказати, яка сфера цього року було пріоритетом, це був мій психологічний стан. Хоча я вважаю, що в тенісному плані я теж виросла.

– Цього року вам вже доводилося грати проти тенісисток із найвищої частини рейтингу – Аманди Анісімової, Джессіки Пегули, Рибакіної. Чи змінилося ваше ставлення до таких матчів? Можливо, зникло відчуття, що ти виходиш проти "зірки", а залишилося просто відчуття матчу?

– Що досвід мені показав в останні роки, так це те, що треба підходити до кожного матчу однаково, в незалежності від суперника. Я не можу сказати, що я не очікую більшого від топ-10 гравця, але водночас я вже не відчуваю, що я граю з зіркою.

Юлія Стародубцева (інфографіка: Sport RBC.UA)

– У вас був дуже сильний відрізок на харді, але водночас вдалося дійти до фіналу Чарльстона на ґрунті. На якому покритті ви зараз самі почуваєтесь найбільш комфортно і де бачите найбільший потенціал для подальшого прогресу?

– Я завжди думала що моє улюблене покриття – це хард. Але мої тренери казали мені, що в мене дуже хороша гра для грунту. Зараз в мене та в моїй команди є розуміння, що я (all court player), не має покриття, де мені не подобається грати.

– Ви вже піднялися до топ-50 і показали, що можете перемагати дуже сильних суперниць. Яка наступна планка для вас – закріпитися в топ-50, пробитися в топ-30 чи взагалі не хочете зараз прив’язуватися до цифри в рейтингу?

– Було б приємно бути в топ-30 та сіяною на шлемах. Але пріоритети – це перш за все здоровʼя та фокус на сферах де я можу стати краще.

"Я обожнюю Україну, наших людей і нашу кухню"

– Наприкінці травня ви сказали, що ваш хлопець пообіцяв зробити вам пропозицію, якщо ви увійдете в топ-50 рейтингу WTA. Ця домовленість ще актуальна?

– (сміється - прим. автора) Це в нього була така мотивація для мене, але це також завжди був жарт. Зараз це не в пріоритеті для мене і поки що пропозиції не було.

– Ви багато подорожуєте в рамках туру. Яке місце у світі вас вразило найбільше? І чим?

– Мене вразило найбільше це Токіо. Люди, культура, звуки людного міста, чистота. Дуже класне місто, бажаю туди повернутися

– Марта Костюк нещодавно сказала, що за 5 років повномасштабної війни вона вже не надає особливого значення тому, яке громадянство у суперниці по той бік корту. А як змінювалося ваше сприйняття взагалі цих реалій, в яких Україна живе з 2022 року?

– Те, як живе Україна та наші люди зараз, не можна описати словами. У мене завжди є надія, що все закінчиться як можна скоріше. Я тільки сьогодні бачила, як квартира Даяни Ястремської була розбита повністю, і дуже їй співчуваю.

Це дуже важкі реалії і на жаль це складно уявити повністю людям за кордоном. В мене однакові сприйняття, які були і раніше. Я дуже співчуваю нашим людям та бажаю сил.

– Що у вас на серці, коли виходите грати матч на фоні новин про черговий масований удар росіян по Україні?

– У кожного нормального українця одна і така ж сама реакція на масові удари, і я не виняток. Це огидно та трагічно.

– Що відчуваєте, коли приїжджаєте до України? І як часто вам це вдається?

– Зараз в мене немає можливості повернутися до свого дому в Україні, бо це Каховка. Я не була дома з 2022 року і поки що не планую їхати в Україну, тому що не можу приїхати до рідного міста.

Але якщо питання, чи хотіла б я хоча б заїхати в Україну як на відпочинок, то тоді відповідь – так, дуже. Я обожнюю Україну, наших людей, нашу кухню я шукаю всюди по світу, бо навіть після всього що я перепробувала, можу ствердно заявити, що українська кухня – це найкраща кухня в світі. Навіть мій хлопець австралієць погоджується (сміється – прим.автора). Але з тенісним графіком, я зараз не можу виділити час на це.